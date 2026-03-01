Condenado en Sevilla a dos años de prisión por agredir sexualmente y abofetear a una joven en una discoteca en Halloween

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión a un varón tras haber, según los hechos probados por el tribunal, agredido sexualmente a una joven en una conocida discoteca de la provincia durante la noche del 31 de octubre de 2021, durante la celebración de la festividad de 'Halloween'.

Tras haber realizado actos de índole sexual mientras la misma le pedía "parar" dado que "le hacía daño", el hombre finalmente "abofeteó" a la víctima, que se encontraba en un "estado de ansiedad" derivado del episodio. Por los hechos referidos la Audiencia lo ha considerado culpable de sendos delitos de agresión sexual y leve de lesiones.

No obstante, no llegará a ingresar finalmente en prisión, tras una conformidad entre las partes, con la condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de cinco años.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal considera probado que el 31 de octubre de 2021, "la víctima se encontraba con unos amigos en una discoteca de la provincia de Sevilla. En un momento dado se acercó el procesado y empezaron a hablar y a besarse, por lo que deciden salir fuera de la discoteca".

Así, prosigue, "una vez fuera de la discoteca, el procesado empezó a sobrepasarse con la víctima, intentando bajarle la camiseta y quitarle el pantalón de disfraz que llevaba puesto", a lo que la chica "se negó en reiteradas ocasiones echándose para atrás y llegando a empujar al acusado para que se alejara de ella". De hecho, la joven llegó a decirle "vámonos, no quiero hacer nada".

A pesar de ello, el varón realizó acciones de índole sexual, aún la joven relatando en varias ocasiones que "parara" y que "le dolía", a lo que él refirió que "no pasaba nada y que eso era normal". La situación llegó a causar en la misma un "estado de ansiedad". Finalmente, el acusado "cogió por el cuello a la víctima, dándole una bofetada que le causó una herida en el labio".

En diciembre de 2021 se decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el procesado, que estuvo en prisión por los hechos hasta el 27 de diciembre de 2021, fecha en la que se acordó su libertad provisional, imponiéndole la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, lugar de trabajo o acercarse a la víctima a menos de 300 metros y la de comunicarse con ella.

El acusado, según el escrito, consignó íntegramente la responsabilidad civil antes de la celebración del juicio en dos importes, 29.000 y 6.000 euros.

Finalmente, el procesado mostró conformidad con los hechos de su acusación, su calificación jurídica, las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Los hechos declarados son, según el tribunal, constitutivos de un delito de agresión sexual y un delito leve de lesiones, concurriendo la atenuante de reparación del daño como muy cualificada. Por ellos, ha sido condenado por el delito de agresión sexual a dos años de prisión.

Así, se ha procedido, tras un acuerdo entre todas las partes, a suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de dos años impuesta al procesado, con la condición de no delinquir en el plazo de cinco años. No obstante, deberá cumplir la pena de prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima y a participar en el programa de agresores sexuales (PCAS).