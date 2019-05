Condenados a año y medio de cárcel varios miembros del 'clan de los Chorizos' de Estepa (Sevilla)

Actualizado 21/05/2019 12:44:52 CET

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado este martes a ocho miembros del 'clan de Los Chorizos' de Estepa a una pena de un año, seis meses y un día de prisión por un delito de tráfico de estupefacientes gravemente dañosos para la salud.

Asimismo, la sala, presidida por el magistrado José Manuel de Paúl, ha condenado al proveedor de estupefacientes del 'clan', F.D.C.A., a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 107.875 euros, con responsabilidad penal subsidiaria de dos meses de cárcel, por un delito de tráfico de estupefacientes gravemente dañosos para la salud en el que concurre la circunstancia atenuante de drogadicción. Además, el tribunal condena a T.F.F., pareja sentimental del anterior, a un año y nueve meses de prisión por el mismo delito pero en calidad de cómplice.

De esta manera, la Sección Cuarta ha dictado sentencia 'in voce' tras haber alcanzado las partes --Fiscalía y defensa-- un acuerdo de conformidad, por lo que el fallo es firme y no puede ser recurrido.

En concreto, la Sala ha condenado a la matriarca del 'clan', C.J.R., y a su pareja sentimental, R.I.E.M., a un año, seis meses y un día de prisión y al abono de una multa de 496 euros con responsabilidad penal subsidiaria de un mes de cárcel en caso de impago.

De igual modo, el tribunal ha condenado a S.T.J. y Q.N.J., hijos matriarca del 'clan', a un año, seis meses y un día de prisión y al abono de una multa de 2.371 euros con responsabilidad penal subsidiaria de un mes de cárcel en caso de impago. Además, el fallo condena a otro hijo de la matriarca, cuyas iniciales son J.M.T.J., y a la pareja sentimental de éste, P.M.V. a un año, seis meses y un día de prisión y al abono de una multa de 519 euros con responsabilidad penal subsidiaria de un mes de cárcel en caso de impago.

Por último, la Sala ha condenado a M.T.J.R., hermana de la matriarca, a un año, seis meses y un día de cárcel y al abono de una multa de 20 euros con privación de libertad de cinco días en caso de impago, así como a C.N.J. al quien le ha impuesto una pena privativa de libertad de un año, seis meses y un día de prisión y al abono de una multa de 123 euros con responsabilidad penal subsidiaria de días de prisión en caso de impago.

Una vez dictadas las penas, el tribunal ha considerado la propuesta de suspensión de penas acordadas por las partes, y al entender que T.F.F. no tiene antecedentes y que S.T.J., Q.N.J., J.M.T.J. y P.M.V, M.T.J.R. y C.N.J. tiene antecedentes que no revelan peligrosidad con respecto a la causa enjuiciada, ha decretado la suspensión ordinaria de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años en el que los condenados se comprometen a no delinquir.

Asimismo, la Sala estima que C.J.R. y R.I.E.M. al tener antecedentes por tráfico de drogas se le debe suspender la pena privativa de libertad por un periodo de tres años si hacen frente a una multa de 24 meses con cuota diaria de seis euros (4.320 euros), la cual será revocaba si ambos condenados vuelven a cometer un delito.

Con todo, la defensa de F.D.C.A. ha pedido la suspensión de la pena, algo que la Fiscalía se opone al ser su pena mayor de dos años de cárcel, alegando que el acusado está en tratamiento para hacer frente a su drogadicción, algo que será estimado por el tribunal y su decisión será reflejada cuando se redacte la sentencia por escrito.

LOS HECHOS

Con respecto a los hechos, la Fiscalía expone en su escrito de acusación, que tras numerosas quejas vecinales, los agentes de la Guardia Civil de Osuna y Estepa en febrero de 2017 comenzaron una vigilancia en tres viviendas en las cuales residen varios miembros de un grupo familiar, conocidos como el 'clan de los Chorizos'.

La Fiscalía detalla que en uno de los inmuebles residen C.J.R. y R.I.E.M., ambos pareja sentimental, así como S.T.J. y Q.N.J., hijos de C.J.R mientras que en otro de los inmuebles reside el acusado C.N.J.. Por último, en la vivienda restante reside J.M.T.J., hijo de C.J.R., junto a P.M.V., su pareja sentimental.

En esos registros, tal y como señala el Ministerio Público, la Guardia Civil pudo observar "un trasiego abundante" de personas, "conocidos como consumidores estupefacientes", los cuales "entraban en los domicilios, permanecían en su interior escasos minutos, y salían del mismo", así como "una venta constante de sustancias estupefacientes en la puerta de dichas viviendas".

Así, con el fin de acreditar "dicho ilícito", los agentes realizaron el 4 de febrero y el 9 de febrero varios servicios de vigilancia en el que fueron identificados varias personas que portaban diferentes cantidades de marihuana.

El Ministerio Fiscal continúa su exposición de hechos, e indica que tras la autorización de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa de interceptar las comunicaciones de los acusados, los agentes pudieron comprobar "cómo el conjunto familiar actuaba siguiendo siempre una misma pauta" en la que "S.T.J y Q.T.J. eran los encargados de desplazarse de forma diaria, hasta la localidad de Osuna y adquirir las sustancias estupefacientes que posteriormente serían vendidas por los distintos miembros de la familia a los consumidores de Estepa".

Así, a través de estas comunicaciones "se comprobó como los acusados adquirían las sustancias de un único proveedor en Osuna", F.D.C.A. y su pareja sentimental T.F.F. en calidad de cómplice. Además, los agentes actuantes comprobaron como los miembros de la familia utilizaban una parcela donde M.T.J.R., hermana de C.J.R., quien "auxiliaba a su hermana en la venta de sustancias" y también "se encargaba de la custodia de las sustancias".

Por último, se realizó la entrada y registros de las viviendas investigadas donde se intervino varias cantidades de dinero en efectivo, varios útiles para el pesaje y la manipulación de los estupefacientes, así como distintas bolsas y paquetes que contenían diversas cantidades de cocaína, marihuana, heroína así como pastillas de metafentamina.