Un conductor se da a la fuga tras atropellar a una persona en el barrio de la Macarena de Sevilla

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras haber sido atropellada por un turismo a la altura del número 21 de la calle San Francisco Dorotea, en el barrio de la Macarena de Sevilla, a las 12,18 horas del pasado sábado. Tal y como ha concretado el Consistorio local en un mensaje difundido por la red social X, el conductor se dio a la fuga del lugar.

Según han precisado fuentes del 112 Emergencias Andalucía a Europa Press, movilizaron a los servicios sanitarios, Policía Local y al Cecop tras recibir diversos avisos de testigos. La persona herida ha sido trasladada al Hospital Universitario Virgen Macarena para evaluar su estado de salud tras sufrir el atropello.

Según el Ayuntamiento hispalense, pasados unos diez minutos el turismo dado a la fuga fue interceptado en la zona de la avenida de los Gavilanes. Dicho conductor, que dio negativo en alcoholemia y drogas, carecía de permiso de conducir en vigor en España, pese a que sí lo tenía en vigor en su país de origen.