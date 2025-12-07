Un conductor ebrio es rescatado por los bomberos tras provocar un siniestro vial en la calle Torneo de Sevilla

Imagen del siniestro vial en la calle Torneo de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 13:59

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio Municipal de Sevilla rescataron en la madrugada de este domingo al conductor de un vehículo tras provocar un siniestro vial en la calle Torneo sentido Arjona a la altura de calle Baños de la capital.

Según fuentes municipales, el conductor quedó lesionado y la Policía Local instruyó diligencias por positivo penal en test de alcoholemia.

El accidente ocurrido a las 05,20 horas provocó el desplazamiento efectivos de la Policía Local, Bomberos y 061. El tráfico fue restablecido en la zona sobre las 6,40. El 112 ha indicado que no hay que lamentar más heridos.

