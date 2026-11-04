Conferencia de Rosa Rodríguez del Tronco protagoniza este jueves el ciclo 'Conversaciones de vida' en Alcalá (Sevilla)

Conferencia de Rosa Rodríguez en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La conferencia de Rosa Rodríguez del Tronco 'La vida que queremos habitar' protagoniza este jueves una nueva jornada del ciclo 'Conversaciones de vida. Elige ser feliz', según ha indicado el Gobierno local.

Así, "invitará mañana a todos los asistentes a pensar cómo queremos vivir, relacionarnos y construir nuestro bienestar más allá de las exigencias del día a día".

La conferencia comenzará a las 19,00 horas en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Rosa Rodríguez es psicóloga, consultora, formadora y conferenciante, con más de veinte años acompañando a personas y organizaciones en procesos de desarrollo, liderazgo, comunicación y bienestar emocional.