Los consejeros Del Pozo y Paradela encabezan la lista del PP en Sevilla para las elecciones andaluzas

Archivo - El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, encabezará de nuevo la lista del PP por Sevilla en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, mientras que otro consejero de la Junta, Jorge Paradela, titular de Industria, Energía y Minas irá de número 2. En este sentido, el Comité Electoral Autonómico del PP de Andalucía ha aprobado elevar al Comité Electoral Nacional la candidatura de los populares sevillanos de cara al 17M.

En la circunscripción de Sevilla figuran, además, los nombres de Susana Cayuelas; Antonio Martín; Minerva Salas; Agustín Aguilera; Sandra González; José Ricardo García; María Remedios Olmedo; José Veira; Isamar Hurtado; Iván Pestaña; Dolores Bautista Lora; Alberto Sanromán Montero; Marisol Díaz Funez; Cayetano Muñoz; Consuelo Navarro Navarro y Amalia Gómez Gómez. Por su parte, Juan Miguel Gómez Muñoz, María del Mar García Limón y Alejandro Brito Cortés aparecen como suplentes.

Del Pozo, diputada en esta pasada legislatura, también ocupó escaño en la Cámara andaluza entre 2008 y 2018. En los pasados comicios, celebrados en junio de 2022, en los que el PP obtuvo nueve diputados, la lista estuvo integrada por Antonio Martín, portavoz del Grupo Popular en la Cámara autonómica, que iba en el segundo puesto y ahora repite en el cuarto lugar; Virginia Pérez; Ricardo Sánchez; Ana Chocano (independiente); Juan Bueno; Silvia Heredia; Rafael Joaquín Ruiz; María Remedios Olmedo, que también repite, ahora en el noveno puesto; José Ricardo García, que ahora figura en octavo lugar; María Díaz Cañete; Manuel Alberto Sanromán, que regresa a la lista, en esta ocasión será el decimocuarto; Evelia Rincón; Agustín Aguilera, que aparece en sexta posición, y Dolores Bautista Lora, que ocupaba el número 15 de esa lista y ahora es el 13.

Tanto Ricardo Sánchez, presidente del PP provincial y delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, como Juan Bueno, concejal de Hacienda en el Consistorio hispalense, y Silvia Heredia, alcaldesa de Écija, renunciaron a sus respectivas actas. Sí tomó posesión la diputada María Díaz Cañete, que falleció a los 40 años de edad, en septiembre de 2024, como consecuencia de un cáncer.

Dolores Bautista Lora, número 15 de la lista, fue la última diputada popular en entrar en el Parlamento andaluz puesto que Evelia Rincón, concejal de Parques y Jardines en Sevilla, y Augustín Aguilera, secretario general del PP provincial no formalizaron sus actas.

