El Consejo de Administración de la ROSS (Sevilla) elige a Victoriano Martín como director gerente provisional

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Orquesta de Sevilla S.A, (OSSA) que gestiona la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), ha aprobado "por unanimidad" el nombramiento de Victoriano Martín Ortiz como nuevo director gerente provisional de la Sinfónica, tras la marcha de la que fuera directora gerente en funciones María Marí-Pérez al finalizar su periodo de interinidad.

El consejo de administración en el que están representadas las dos máximas instituciones públicas de la ciudad, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, ha explicado en una nota de prensa que la elección de Martín Ortiz se basa en su "profundo conocimiento de la ROSS y de OSSA, tanto como miembro del consejo de administración desde hace más de cuatro años, como por su papel de Presidente de la Asociación de amigos de la Orquesta (Aaross) que desempeña desde hace casi una década, e igualmente por su capacidad profesional de gestión, demostrada a través de su larga carrera profesional".

Martín Ortiz ocupará el cargo con carácter provisional ante la necesidad de dar cobertura a dicha plaza vacante mientras se habilita y desarrolla el próximo proceso de selección del nuevo Director Gerente. Victoriano Martín Ortiz es miembro del Consejo de Administración de OSSA y presidente de la Asociación de amigos de la Orquesta (Aaross). Ha trabajado en la Dirección General de Aviación Civil. Director del Departamento de Aviación Civil en Sainco (de la multinacional Abengoa), ha sido asesor de las Administraciones de Aviación Civil de países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador o Bosnia y Herzegovina entre otros. Está en posesión de la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil y la Cruz del Mérito Aeronáutico de Primera Clase con distintivo blanco.

Los cambios en la ROSS vienen derivados de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 12 de Sevilla al ex gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Pedro Vázquez, por presuntos delitos contra la libertad sexual. Unos hechos que la ROSS "desconocía" y que están "muy al margen" de la actividad de la orquesta y que "se salen del ámbito" de la misma. De hecho, la ROSS explicaba al conocerse la investigación del ex gerente que no había recibido "ningún tipo de requerimiento" por parte de la Justicia en relación a este caso.

Vázquez está siendo investigado por presuntos delitos contra la libertad sexual y dejó el cargo en la ROSS el pasado 17 de mayo de 2023, cuando después de un año de baja por "motivos de salud", el Consejo de Administración de la ROSS decidió el "desistimiento" de su contrato de alta dirección, firmado en 2020 por un periodo de dos años, prorrogable a otros dos.