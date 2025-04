El Consejo de Hermandades de Sevilla pide respetar las líneas rojas y quitar las sillitas en los cruces en Semana Santa

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, ha apelado a la colaboración de los ciudadanos en Semana Santa y ha pedido que se respeten las líneas rojas que el Ayuntamiento ha comenzado a pintar, en sustitución de las vallas, por todo el casco histórico, y que este año se extenderán hasta los 2,5 kilómetros.

Así lo ha expresado durante un desayuno informativo celebrado este miércoles, donde ha respondido a cuestiones muy diversas formuladas por los medios. "Todo lo que sea en materia de seguridad y mejorar la infraestructura urbana para la Semana Santa, estamos de acuerdo. Si lo han hecho así, será porque entienden que es lo mejor".

Vélez ha recordado al respecto que el Consejo ya delimitó con líneas la calle Sierpes hace unos años --entonces eran de color verde-- cuando se redujó el número de sillas (1.300) de ese punto de la Carrera Oficial "para evitar que la gente se fuese hacia adelante con los asientos, y se respetaron".

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, manifestó hace unos días que esas líneas rojas constituyen una "apuesta firme" por una medida que "garantiza la movilidad de las personas, mejora el acceso de los servicios sanitarios y evita aglomeraciones". Esta acción fue implantada por el Ayuntamiento el pasado año y se consolidó tanto en la procesión de la Virgen de los Reyes, como en la Magna de diciembre y en la Cabalgata de Reyes.

Con respecto a las sillitas, Vélez ha asegurado que "son un lastre cuando hay una masa de gente viendo procesiones, dado que interrumpen la circulación y, además, producen muchos altercados entre las personas. Hay quien quiere pasar y el que está en la sillita no se quiere mover".

En este sentido, "su eliminación en aquellos lugares que tienen cierto peligro es algo fundamental".

LLAMAMIENTO A LA CALMA

Preguntado por los disturbios de la Madrugada del año 2000, ahora que se cumplen 25 años de aquellos episodios --las denominadas 'carreritas', por las avalanchas de personas corriendo en diversos puntos de la ciudad sin que se conozca realmente el motivo que las desencadenó--, Vélez ha señalado que el ciudadano "está un poco inmunizado o vacunado. Esperemos que no ocurra. Aquello nos enseñó a reaccionar frente a una cosa de estas características".

Francisco Vélez vivió aquel suceso en La Campana. Era delegado del Miércoles santo y uno de los cuatro consejeros que se encontraba en el palquillo. "Era un sonido producido cuando la gente corre en zonas más o menos estrechas y en el silencio de la noche. El sonido, que va por delante de las personas, era aterrador y se produjo esa alarma".

"Carreritas de este tipo se produjeron hace décadas en otras provincias andaluzas. Las recomendaciones de las autoridades me parece que son excelentes: no correr, no gritar y ayudar a mantener la calma", ha abundado el presidente del órgano cofradiero con sede en San Gregorio.

INCREMENTO DE NAZARENOS

En opinión de Vélez, es "preocupante" el crecimiento de nazarenos, "sin que haya muchas soluciones, por lo menos a corto plazo". "Es algo que tendremos que estudiar todos: hermandades, con su Consejo; Arzobispado y Ayuntamiento". No obstante, considera Vélez que "tampoco sabemos si esto es un aumento temporal, motivado porque habido muchos años en los que no se ha podido salir de nazareno, ya sea por la lluvioa o la pandemia del coronavirus". "Posiblemente, si continúa esta deriva, habría que plantearlo a medio o largo plazo", ha concluido.

En cuanto al conteo de los nazarenos de las hermandades --clave para determinar el tiempo de paso de cada cofradía por la Carrera Oficial--, Vélez ha informado de que esta Semana Santa se llevará cabo y tendrá continuidad año a año porque "no va a suponer ningún gasto extraordinario para el Consejo ni para las hermandades".

"Creo que el conteo es necesario. La Semana Santa es algo vivo y que cambia cada año. Hay eventos en algunas hermandades que pueden propiciar que haya más o menos nazarenos. Es una herramienta necesaria, no solo para el Consejo, para ditribuir los tiempos, también para el propio desarrollo de los diputados mayores de gobierno.

USO FRAUDULENTO DE LOS ABONOS DE LAS SILLAS

El presidente del Consejo ha reconocido que se siguen dando casos de usos fraudulentos de las sillas y palcos de la Carrera Oficial, puesto que algunas de ellas son objeto de reventa. "Desgraciadamente, es muy difícil terminar con estas prácticas. Es muy complicado porque el abono de un palco va a nombre de su titular, pero hay seis asientos, que se pueden prestar y muy difícil saber si quien está entrando lo hace correctamente o no", ha citado como ejemplo.

Este año, al menos, se ha detectado la reventa de dos palcos y de un número también de sillas. "Todo el que se detecta, se le rescinde el abono y lo pierde. Vamos poco a poco. Yo sé que se revende mucho más de lo que se coge, pero bueno, al que cojamos se lo quitamos". De este modo, ha insistido el presidente del Consejo, "habrá que seguir perfeccionando el sistema, pero estamos en ello. No vamos a cejar en este empeño".