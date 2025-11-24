El Consejo Regulador volverá a repartir gratis mantecados y polvorones de Estepa en el Real Alcázar de Sevilla

Reparto de mantecados y polvorones de Estepa en el Real Alcázar de Sevilla. - CONSEJO REGULADOR MANTECADOS Y POLVORONES ESTEPA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa (Sevilla) ha confirmado este lunes que volverá este año a repartir muestras de sus productos de manera gratuita en el Real Alcázar de Sevilla. El reparto será los sábados y domingos desde el último fin de semana de noviembre hasta Navidad.

Según una nota remitida por la entidad, la organización del Alcázar ha destacado que este gesto es "una bienvenida dulce y simbólica, que une historia, hospitalidad y tradición".

Asimismo, ha indicado el impacto que tiene en el monumento que cerró el año 2024 con más de 2,3 millones de visitantes. La iniciativa no supone coste añadido para quienes accedan al recinto. "Esta acción promocional permite que visitantes procedentes de distintos puntos del mundo prueben la esencia navideña andaluza mientras recorren uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad", ha destacado la organización.

Las fechas exactas y detalles de la actividad pueden consultarse en la web oficial del Real Alcázar de Sevilla o a través de su servicio de atención al visitante.