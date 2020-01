El Consistorio de Bormujos (Sevilla) apoya a la mujer amenazada de desalojo y veta a bancos ajenos a buenas prácticas

Publicado 09/01/2020 14:59:32 CET

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Frente a la situación que afronta la vecina de Bormujos (Sevilla) de 56 años afectada de discapacidad y amenazada de desalojo de la vivienda adaptada que habita junto a su familia, por impagos del alquiler social acordado respecto al piso tras la dación en pago del mismo por impagos de la hipoteca inicialmente concertada para su compra, el Ayuntamiento de Bormujos, gobernado por el PSOE en coalición con Cs, ha mostrado su respaldo a esta persona y ha anunciado que prevé aprobar en su pleno una declaración institucional, comprometiéndose a dejar de operar con entidades financieras que no cumplan el Código de Buenas Prácticas Bancarias ante casos de desahucio de personas vulnerables.

En declaraciones a los medios de comunicación junto a esta vecina, llamada Dolores, el alcalde de Bormujos, Francisco Molina (PSOE), y el portavoz municipal de Cs y primer teniente de alcalde de la localidad, Manuel Romero, han mostrado su respaldo y el del Ayuntamiento a esta mujer y a su familia, pues el 14 de enero finalizan los tres meses de suspensión dictados en octubre por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro respecto al lanzamiento promovido para su vivienda, por el impago del alquiler social negociado con el Banco Sabadell junto con la dación en pago del piso, extremo a su vez derivado del impago de la hipoteca inicialmente concertada para comprarlo.

En ese sentido, Francisco Molina y Manuel Romero han explicado que actualmente, la situación económica de Dolores y su familia ha mejorado y a día de hoy sí les sería posible pagar el alquiler social y saldar las deudas pendientes por el mismo, si bien el Banco Sabadell habría transferido recientemente la vivienda y el contrato de alquiler a un fondo, según exponía en paralelo el abogado de Dolores, toda vez que como han insistido todos ellos, se trata de un piso "adaptado" a la situación de discapacidad que sufre esta mujer.

El alcalde de Bormujos y el primer teniente de alcalde, en ese sentido, han mostrado "todo el apoyo" del Ayuntamiento a Dolores y a su familia, rememorando que la institución municipal les ha prestado "ayuda mediante los servicios sociales y mediando" ante el banco, al cual Francisco Molina ha reprochado sus "negativas". Por eso, el alcalde de Bormujos ha reclamado al Banco Sabadell que "cumpla su responsabilidad social y el Código de Buenas Prácticas Bancarias", alcanzando "un acuerdo" gracias al cual el desalojo quede "paralizado".

AL PLENO

Al respecto, el primer edil y el primer teniente de alcalde han anunciado que el pleno municipal abordará pronto una declaración institucional con el compromiso de que el Ayuntamiento deje de operar con "entidades financieras que no velan por el derecho a la vivienda, que no cumplen con el Código de Buenas Prácticas Bancarias", toda vez que si bien el Consistorio de Bormujos no tiene ahora mismo cuentas abiertas en el Banco Sabadell, en esta localidad de más de 21.000 habitantes sí residen "muchos clientes" de dicha entidad.

Manuel Romero, en ese sentido, ha apostado por "decir no a los fondos buitre y bancos que no cumplen con el Código de Buenas Prácticas Bancarias y decir sí a la protección de las familias vulnerables". "Hay que ser valientes y dar este paso", ha enfatizado.

La propuesta de declaración institucional, según precisa Cs, implica "no mantener relaciones comerciales con aquellas entidades que no respeten el Código de Buenas Prácticas ante los desahucios de familias en especiales condiciones de vulnerabilidad". "Ciudadanos es el partido de las familias, nuestro compromiso es con nuestros vecinos", ha enfatizado el concejal naranja, reivindicando la mencionada declaración institucional.