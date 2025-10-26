Consumo resuelve 563 expedientes de sanción a comercios de la provincia de Sevilla por importe de 3,3 millones

Archivo - Una mujer observa la información que contiene el etiquetado de un producto. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo ha resuelto 564 procedimientos de sanción a establecimientos de la provincia de Sevilla por incumplimientos de diversa naturaleza durante el año 2024, que han derivado en una cuantía total cercana a los 3,3 millones de euros, en concreto, 3.338.141; frente a los 236 expedientes resueltos y los casi 4,1 millones de euros de multas en 2023.

Según datos facilitados por la Consejería, de los 586 procedimientos iniciados el pasado año se resolvieron 563. En este sentido, se visitaron 1.383 establecimientos y se contabilizaron 1.589 expedientes, cuando en el mismo periodo del año anterior se registraron 1.449.

A lo largo de 2024 se produjeron 2.096 actuaciones y 339 expedientes positivos en las diferentes campañas que llevaron a cabo los inspectores de la Junta, tal como indican fuentes de la Delegación territorial a Europa Press.

Entre las inspecciones realizadas, se abrieron 25 (-25) expedientes relacionados con el control del etiquetado y seguridad en los disfraces; 148 (-118) fueron fruto de inspecciones de información y calidad de los alimentos y 149 (-10) estuvieron vinculadas con el control de establecimientos de productos no alimentarios.

Asimismo, la Consejería de Salud y Consumo contabilizó en 2024 un total de 63 (-10) expedientes a puestos de mercados de abastos y 103 (+4) a establecimientos alimentarios, mientras que los negocios de restauración registraron 223 (+15) expedientes, por 38 (-4) los talleres de reparación de vehículos y 70 (-7) los comercios por deficiencias en el etiquetado y seguridad de juguetes.

Los tipos de campañas y el número de actuaciones que se acometen en cada una de ellas viene determinado por la Dirección General de Consumo, de modo que la cifra de procedimientos administrativos y las inspecciones a establecimientos realizadas al respecto puede variar de forma sustancial de un año a otro.