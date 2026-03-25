Continúa abierta la muestra 'Exposiciones filatélicas de carácter nacional celebradas en Sevilla'

Muestra 'Exposiciones filatélicas de carácter nacional celebradas en Sevilla' - PICASA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos ha destacado que continúa abierta desde el 18 de marzo la muestra "Exposiciones filatélicas de carácter nacional celebradas en Sevilla", situada en la Avenida de la Constitución número 32.

Según ha indicado la entidad en una nota, la exposición forma parte del programa colaborativo que Correos y la Sociedad Filatélica Sevillana desarrollan para acercar la cultura postal a la ciudadanía.

La muestra reúne la colección de Francisco Javier Rodríguez Granado, que ofrece un recorrido sintético por más de siete décadas de actividad filatélica en la ciudad a través de sobres, matasellos y material conmemorativo emitido para las principales exposiciones nacionales celebradas en Sevilla.

El público visitante puede recorrer la evolución de estos eventos desde las primeras exposiciones celebradas en el Archivo de Indias, en 1948 y 1955, y avanzar después por hitos como Exfilna 74 y Exfilna 83, esta última ubicada en el Paseo Marqués de Contadero, junto a la Torre del Oro.

El recorrido continúa con Espamer 1996, celebrada en la Estación Plaza de Armas y especialmente recordada por la visita del astronauta Miguel López Alegría, hasta culminar en Exfilna-Ecc 2018, distribuida entre distintos espacios del centro histórico: el patio de Fundación Cajasol, la Plaza de San Francisco y la Sala de la Logia del Ayuntamiento de Sevilla.

El conjunto muestra la relevancia que la ciudad ha tenido en el ámbito filatélico español y la continuidad de esta tradición a lo largo del tiempo. Con esta iniciativa, la Sociedad Filatélica Sevillana alcanza ya su vigésima primera exposición organizada en este espacio de Correos.

La muestra podrá visitarse gratuitamente durante un mes y medio, en el horario habitual de atención al público: de lunes a viernes, de 8,30 a 20,30 horas.

Quienes acudan a la oficina podrán además aprovechar su visita para realizar distintos trámites y servicios disponibles: envío de paquetes, adquisición de sellos y material de embalaje, pago de recibos, giros y envíos de dinero, gestiones con la DGT, presentación de documentación en registros públicos mediante Orve, abono de tributos con Correos Pay, contratación de seguros AXA y compra de lotería de Cruz Roja y ONCE.