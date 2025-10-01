El contratenor argentino Franco Fagioli ofrece un recital por primera vez en el Maestranza de Sevilla

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá el lunes 6 de octubre el recital del contratenor argentino Franco Fagioli, "una de las voces más reconocidas de la escena internacional", acompañado por el pianista Michele D'Elia, en el marco del Festival de Ópera de Sevilla.

El programa, "cuidadosamente seleccionado para la ocasión", recorrerá obras de Francesco Cavalli, Alessandro Scarlatti, Marc'Antonio Cesti, Antonio Lotti, Georg F. Händel, Domenico Scarlatti, Geminiano Giacomelli, Wolfgang A. Mozart, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini y Saverio Mercadante, ofrece al público "un viaje musical que une barroco, clasicismo y bel canto", destaca el Maestranza en un comunicado.

"Reconocido por la belleza y amplitud de su voz de tres octavas", Fagioli es considerado uno de los contratenores más importantes de la actualidad. "Su virtuosismo y expresividad lo han llevado a ser el primer contratenor con contrato exclusivo con Deutsche Grammophon, sello con el que ha consolidado su prestigio en el repertorio barroco y belcantista de los siglos XVIII y XIX".

Por su parte, el pianista Michele D'Elia es colaborador habitual de grandes voces de la lírica internacional. "Con una sólida carrera" en los principales escenarios del mundo, "destaca por su profundo conocimiento del catálogo operístico de Rossini" y su estrecha relación con el Rossini Opera Festival de Pésaro.

Las entradas para el recital, con precios entre 15 euros (Paraíso) y 50 euros (Patio), están disponibles en las taquillas del Teatro y a través de su página web oficial.