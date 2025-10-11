Controlado el incendio forestal declarado este viernes en El Castillo de las Guardas (Sevilla)

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Infoca, ha dado por controlado este sábado el fuego declarado este pasado viernes, 10 de octubre, en el término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla).

Así lo ha dado a conocer el Infoca desde su cuenta en la red social 'X', donde ha precisado que el incendio, originado en la zona de Las Cortecillas, se ha dado por controlado a las 17,00 horas, así como ha precisado que mantiene activado un dispositivo conformado por un grupo de bomberos forestales y un vehículo autobomba.

Previamente, este sábado a primera hora de la mañana, el Infoca informaba por la misma red social de la estabilización de este incendio que estuvo "marcado" en su inicio "por el fuerte viento que no ha puesto las cosas fáciles a las equipos de extinción", según indicaron desde este servicio público.

Tras quedar estabilizado, el Infoca mantuvo un dispositivo combatiendo el incendio para lograr su extinción conformado por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos vehículos autobombas y un buldócer.

Según informaron fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incendio se activó sobre las 18,50 horas de la tarde de este pasado viernes en el paraje próximo a la nacional 463, a la altura del kilómetro 60. Además, el 112 detalló que no constaba la presencia de heridos.

Por su parte, desde el Plan Infoca indicaron que el fuego se ubicaba en una zona exterior del pueblo en la que hay presencia de un salpicado de viviendas y en el que "no se puede actuar con medios aéreos". Aun así, desde este organismo aseguraron que dichas residencias se encontraban fuera de peligro.

Hacia el lugar del incendio llegaron a desplazarse ocho grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos brigadas de refuerzo contra incendios, seis camiones autobombas, una unidad médica y un buldócer.