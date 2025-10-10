Una veintena de efectivos trabajan en la extinción de incendio forestal en El Castillo de las Guardas (Sevilla)

Imagen de las llamas del incendio declarado en El Castillo de las Guardas (Sevilla). - PLAN INFOCA

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este viernes en el término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla), hasta donde se ha desplazado un dispositivo compuesto por un total de 21 efectivos terrestres.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incendio se ha activado sobre las 18,50 horas de la tarde en el paraje próximo a la nacional 463, a la altura del kilómetro 60. Además, el 112 ha detallado que no consta de la presencia de heridos.

Por su parte, el Plan Infoca ha indicado a esta agencia que el fuego se ubica en una zona exterior del pueblo en la que hay presencia de un salpicado de viviendas y en el que "no se puede actuar con medios aéreos". Aun así, este organismo ha asegurado que dichas residencias se encuentran fuera de peligro.

Sobre el terreno, se encuentran trabajando para controlar las llamas ocho grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos brigadas de refuerzo contra incendios, seis camiones autobombas, una unidad médica y un buldócer.