Convocada huelga en la plantilla del IMD de Sevilla el 11 de noviembre para exigir mejores condiciones laborales

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha convocado huelga en las instalaciones deportivas el próximo 11 de noviembre para exigir "condiciones laborales dignas" para la plantilla del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Con una primera movilización celebrada este 1 de noviembre junto a UGT frente a la puerta del centro deportivo San Pablo, CCOO ha reclamado la aplicación del nuevo convenio colectivo, la mejora urgente de las condiciones laborales y la dignificación del servicio público, informa en una nota de prensa.

En concreto, los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales de Sevilla, cerca de 250 profesionales que prestan servicio en los complejos de San Jerónimo, Parque Alcosa, San Pablo, Hytasa, Rochelambert, Torreblanca, Tiro de Línea y Bellavista, han denunciado públicamente la decisión del IMD de no aplicar el nuevo convenio colectivo en los pliegos de licitación.

"Una decisión que, en la práctica, condena al sector a cuatro años más de precariedad, desprotección y ausencia de reconocimiento laboral", señala CCOO. A esta situación se suma una "elevada parcialidad en la contratación", con jornadas reducidas "que impiden a buena parte de la plantilla acceder a un salario digno".

De este modo, "la mayoría de la plantilla apenas alcanza el Salario Mínimo Interprofesional" y, en muchos casos, sus ingresos reales "quedan por debajo del umbral de la pobreza aun teniendo responsabilidades familiares a su cargo". Este modelo laboral, "sostenido durante años" por el IMD, "perpetúa la precariedad y empuja a las plantillas a la vulnerabilidad económica", apunta el sindicato.

En este sentido, los trabajadores ya advierten de que irán a la huelga el próximo 11 de noviembre si la situación no se resuelve. "Llevamos más de 20 años esperando un convenio que reconozca nuestro esfuerzo, nuestra entrega y nuestra profesionalidad. No hablamos solo de salarios, hablamos de respeto, de estabilidad y de dignidad", señalan los delegados sindicales de CCOO y UGT.

"El estado de algunos centros es inaceptable. La Administración prefiere mirar hacia otro lado y dar capotazos mientras todo se deteriora", avisan desde CCOO. "Estamos hablando de un servicio esencial para la salud y el bienestar de la ciudadanía. No se puede sostener un modelo público de deporte con trabajadores precarios e instalaciones con serias deficiencias", concluye el comunicado.