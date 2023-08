Coria del Río, Puebla del Río, Isla Mayor y Almensilla (Sevilla) reclaman mejoras sanitarias en la atención primaria

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), gobernado por el andalucista Modesto González; ha acogido este jueves una reunión entre los alcaldes de los municipio de Puebla del Río, Lola Prósper (independiente); Isla Mayor, Juan Molero (PSOE), y Almensilla, Rubén Mendoza (independiente); principalmente en torno a las carencias en el servicio de pediatría y la falta de citas para el médico de familia.

En un comunicado, el consistorio coriano ha señalado que uno de los principales asuntos de esta reunión ha sido las "graves carencias" y el "déficit" que presenta el sector sanitario en estos municipios, una situación que se repite en otras localidades de la provincia, dada la falta de sanitarios, extremo ante el cual diferentes voces reclaman a la Junta de Andalucía que mejore los salarios y condiciones de las plantillas sanitarias para "retener" a los profesionales, mientras el Gobierno andaluz del PP pide de su lado al Estado nuevas plazas de médicos internos residentes (MIR).

El alcalde de Coria, Modesto González, ha señalado en ese sentido que la atención médica general resulta "bastante deficiente, al no contar con citas telefónicas y sufrir aproximadamente un mes de demora para las citas presenciales".

La alcaldesa de Puebla del Río, Lola Prósper, ha subrayado por su parte que "falta recepcionar el nuevo centro de salud" de su municipio, que "no está dotado de la infraestructura necesaria", recordando también la "falta de profesionales sanitarios" en la localidad.

El alcalde isleño, Juan Molero, ha criticado que el municipio de Isla Mayor no esté reconocido como "zona de especial aislamiento", lo que favorecería que el personal sanitario tuviera incentivos que motiven que los médicos se queden de forma permanente. "Por ello, hay cambios continuos que no favorecen una buena atención y seguimiento de los pacientes", ha lamentado. También ha recordado que actualmente "no están cubiertas las necesidades del poblado de Alfonso XIII".

Por su parte, el primer edil almensillero, Rubén Mendoza, ha denunciado la falta de médicos y ha explicado que, si bien sus urgencias no dependen de la zona básica de Coria, sino de Mairena del Aljarafe, también tienen "carencias importantes porque no se cubren bajas ni vacaciones".

Tras esta puesta en común, los cuatro regidores ha asegurado que van a iniciar actuaciones conjuntas, entre ellas solicitar una reunión formal tanto con la delegada territorial de Salud, la popular Regina Serrano, como con la directora del distrito sanitario, ya que "los contactos telefónicos mantenidos hasta el momento no han obtenido resultados", según han concluido.