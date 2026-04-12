Los corredores Enrique Romero y Laura Rivera se imponen en la Carrera Cerro-Amate de Sevilla

Imagen de la salida de la carrera celebrada en el Distrito Cerro-Amate dentro del Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los corredores Enrique Romero, con un tiempo de 31:07, y Laura Rivera, con 35:57, han sido los ganadores de la Carrera Cerro Amate, segunda cita del Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla que se ha celebrado en la mañana de este domingo.

El Ayuntamiento ha detallado en una nota, que tras Enrique Romero, han llegado a meta Mahmud Abnu, con un crono de 31:14, y Miguel Ángel Barrera, con 31:31, que han conformado así el pódium en categoría absoluta masculina. Por su parte, al primer cajón del pódium absoluto en categoría femenina subía Laura Rivera (35:57), que adelantaba en apenas siete segundos a Alejandra Flores, segunda clasificada con 36:04, mientras que el tercer puesto era para Laia González, ya más distanciada, que llegaba a meta en 37:17.

Junto a ellos, miles de corredores han tomado esta mañana la salida en la Carrera Cerro Amate, que se ha incorporado esta edición al Circuito Divina Seguros de Carreras y que ha agotado los dorsales disponibles para las pruebas de 10 y 5 kilómetros varios días antes de que acabara el plazo de inscripción.

La prueba ha sido retransmitida por streaming tanto en su desarrollo como con una cámara fija en línea de meta para ver la llegada de todos los corredores, que además gracias al patrocinio de Divina Seguros da la posibilidad de descargarse de forma totalmente gratuita un reportaje fotográfico de su participación en la página web https://www.canofotosports.com/es.

Tras la cita de Cerro Amate, la próxima prueba del Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento en celebrarse será la Carrera Parque de María Luisa "Coca-Cola", que tendrá lugar el 10 de mayo y que abrirá inscripciones el martes 28 de abril. Para esta prueba saldrán 1.000 dorsales para la carera de 10 kilómetros y 500 para la de 5 kilómetros, ya que los dorsales para todo el Circuito están agotados desde la primera prueba.