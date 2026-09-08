Correos despliega en Sevilla toda la infraestructura de La Vuelta 26 mediante 35 vehículos logísticos

Uno de los vehículos logísticos empleados por Correos para movilizar toda la infraestructura de La Vuelta - CORREOS

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos, que se encarga un año más del despliegue logístico de La Vuelta 26, despliega en Sevilla toda la infraestructura de la ronda ciclista, con ocasión de su llegada este miércoles a la provincia, cuya etapa discurrirá de forma íntegra por ella, con inicio en Dos Hermanas y final en la capital andaluza, en el Paseo Colón; y lo hace mediante 35 vehículos logísticos.

Correos desplaza más de 400 toneladas del material necesario para que la prueba pueda disputarse sin incidencias logísticas en sus 21 etapas y 40 sedes, incluidas las ubicadas en Mónaco y Andorra. Para ello, la empresa pone a disposición 25 cabezas tractoras, tres camiones con remolque, cinco camiones rígidos, un camión rígido grúa, uno frigorífico y 18 plataformas, detalla en un comunicado.

A este despliegue logístico se suman las vallas, señalizaciones y todo el material que forma parte de las diversas infraestructuras móviles de meta, tales como el pódium, la sala de prensa, el control de firmas, las instalaciones para realizar el antidopaje o el camión cocina, entre otras.

Correos es de nuevo colaborador principal de La Vuelta 26 apadrinando la clasificación por equipos, que premia cada día al mejor equipo de cada etapa y, al final de La Vuelta, al mejor equipo de la clasificación general. Un ranking que se establece sumando los tres mejores tiempos individuales de los corredores de cada equipo, siendo primer clasificado el equipo que sume el menor tiempo.

Como en ediciones anteriores, el mejor equipo de cada etapa subirá diariamente al pódium del control de firmas para recoger su galardón antes de tomar la salida. Del mismo modo, el equipo que lidere la clasificación general de las escuadras lucirá cada día un dorsal rojo con el logo de Correos, que distinguirá a sus corredores como miembros de la mejor formación del pelotón.

La colaboración de Correos con La Vuelta también se hace visible este año en el Parque Vuelta de cada etapa donde se ubicará la carpa de Correos, en la que habrá un quiz con preguntas sobre productos y servicios de la compañía, como Correos Market, Correos Frío, sostenibilidad o el reto logístico de Correos en La Vuelta, con el objetivo de acercar a los visitantes la actividad que desarrolla la empresa.