Corte parcial de la Plaza Nueva de Sevilla por el Hotel Inglaterra hasta el 8 de noviembre por avance de las obras

Archivo - Montaje de los andamios para la restauración del monumento a San Fernando ubicado en la Plaza Nueva. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha previsto que el próximo lunes, 9 de octubre, se realice el corte parcial de la Plaza Nueva en el tramo de la banda oeste (Hotel Inglaterra) hasta, aproximadamente, el 8 de noviembre, motivado por el avance de las obras de reurbanización y renovación de la plaza.

Según ha detallado el Consistorio a través de sus redes sociales consultadas por Europa Press, el plan de movilidad asociado a esta fase ha comprendido el cambio de sentido la calle Bilbao en el tramo entre la calle Madrid y la Plaza Nueva, para facilitar la salida por Méndez Núñez.

Asimismo, quedarán fuera de servicio las paradas de taxi, vehículos oficiales y carga y descarga existentes en dicho lado oeste de la plaza, mientras que la zona de carga y descarga se trasladará provisionalmente a la calle Madrid.

Por su parte, la parada de taxis se ubicará provisionalmente a la calle Bilbao y los aparcamientos para motos de la calle Madrid se habilitarán de manera provisional en la misma calle Madrid, en el tramo Zaragoza-Plaza Nueva, y en la calle Zaragoza, en el tramo Badajoz-Joaquín Guichot.