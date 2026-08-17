Corte total de la calle Párroco Antonio González Abato del Polígono Sur de Sevilla por obras de Emasesa hasta el viernes

Archivo - Imagen de archivo de obras en el centro de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle Párroco Antonio González Abato permanecerá totalmente cortada al tráfico hasta el próximo viernes, 21 de agosto, con motivo de la obra de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua de la empresa municipal Emasesa, con afección parcial a la calle Alfonso Lasso de la Vega.

Según ha detallado el Consistorio en un mensaje a través de la red social X consultado por Europa Press, la calle Párroco Antonio González Abato ha quedado en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes, mientras la calle Alfonso Lasso de la Vega ha quedado cortada parcialmente en el sentido norte, en el tramo entre las calles Luis de Rosales-Poeta Manuel Benítez Carrasco.

Asimismo, se han habilitado itinerarios alternativos establecidos para el tráfico general y para el servicio público de autobús de Tussam a través de Cardenal Illundain, Luis de Rosales, Torcuato Luca de Tena, Poeta Manuel Benítez Carrasco. Y desde Doctor Rafael Martínez Domínguez, Doctor Ángel Bernardos, Párroco Antonio González Abato (sentido sur).