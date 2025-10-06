Corte de tráfico nocturno este lunes en el Puente del Centenario de Sevilla por la sustitución de los tirantes

Archivo - Vista área de los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario, en foto de archivo. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario, en la SE-30 en la provincia de Sevilla, continúan con los trabajos de ampliación del tablero del puente y, posteriormente, se prevé el desmontaje de elementos auxiliares, entre otras actuaciones. Por ello, y con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", tendrá lugar un corte nocturno de tráfico este lunes.

En concreto, estas interrupciones se producirán cortes entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30 en ambos sentidos de circulación, desde las 22,00 horas del día 6 hasta las 6,00 horas del día 7. Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, se habilitarán itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones".

En sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrá reincorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que llegue desde la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido alternativo tras pasar el cruce con la A-4.

Asimismo, los vehículos que circulen por la SE-30 en sentido ascendente deberán tomar la salida 9 hacia la A-4, dirección Cádiz, y, desde allí, tomar la salida 549 para incorporarse a la SE-31 y continuar por el itinerario alternativo.

En sentido Cádiz, el tráfico de la SE-30 se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40. Desde allí se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de reincorporarse a la SE-30.

Según ha señalado Transportes, las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros.