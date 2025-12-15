Cortes nocturnos en Avenida Luis Uruñuela de Sevilla este jueves por las pruebas del nuevo paso sobre el Canal Ranillas

Mapa de los cortes por las pruebas del nuevo paso sobre el Canal Ranillas en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes el corte total de la Avenida Luis Uruñuela, en el tramo comprendido entre Glorieta Palacio de Congresos y la calle Urbano Orad, el próximo jueves 18 de diciembre.

Estos cortes tendrán lugar desde las 22,00 a las 06,00 horas con motivos de las pruebas adicionales previstas en el nuevo paso sobre el Canal Ranillas, incluido en el proyecto de ejecución del carril bus segregado para BTR, en el tramo Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa.

Según una nota remitida por el Consistorio, en la Glorieta Urbano Orad se colocará un auxiliar vial con baliza luminosa en dicha glorieta, dando indicaciones oportunas a los vehículos procedentes de la Avenida de las Ciencias.

Asimismo, en la Glorieta Palacio de Congresos se colocará un auxiliar vial con baliza luminosa en dicha glorieta, dando indicaciones oportunas a los vehículos procedentes de la Avenida Montesierra / SE-30.