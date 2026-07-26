Cortes nocturnos del puente de salida a la A-49 desde Sevilla por obras entre el 26 y el 28 de julio

Archivo - Decenas de vehículos circulan por la autovía A-49, sentido a Huelva, en una imagen de recurso - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viaducto de la A-49, en el tramo comprendido entre el enlace SE-30 con glorieta José Moya Sanabria (sentido salida) permanecerá cerrado totalmente al tráfico las noches desde este domingo, 26 de julio, al próximo martes, 28 de julio, por la ejecución de obras de conservación del viario de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía occidental.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un mensaje en la red social X (antes Twitter), los cortes se llevarán a cabo en horario nocturno, de 22,00 a 6,00 horas.

El itinerario alternativo hacia Cádiz, Huelva y Mérida será por la carretera del Muro de Defensa; la Avenida Carlos III y se reordenará provisionalmente la glorieta José Moya Sanabria a una ordenación en forma de rotonda cerrada.