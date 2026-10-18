Cortes en Plaza Nueva y Reina Mercedes desde este lunes con un mes y más de un año de plazo respectivamente

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comenzarán cortes de tráfico en la Plaza Nueva de Sevilla y la avenida de Reina Mercedes que se prolongarán hasta el 8 de noviembre y hasta febrero de 2028 respectivamente.

En el primero de los casos, el Ayuntamiento ha previsto el corte parcial de la Plaza Nueva en el tramo de la banda oeste (Hotel Inglaterra) hasta, aproximadamente, el 8 de noviembre, motivado por el avance de las obras de reurbanización y renovación de la plaza.

Para este enclave, el plan de movilidad ha comprendido el cambio de sentido la calle Bilbao en el tramo entre la calle Madrid y la Plaza Nueva, para facilitar la salida por Méndez Núñez.

Asimismo, quedarán fuera de servicio las paradas de taxi, vehículos oficiales y carga y descarga existentes en dicho lado oeste de la plaza, mientras que la zona de carga y descarga se trasladará provisionalmente a la calle Madrid.

Por su parte, la parada de taxis se ubicará provisionalmente a la calle Bilbao y los aparcamientos para motos de la calle Madrid se habilitarán de manera provisional en la misma calle Madrid, en el tramo Zaragoza-Plaza Nueva, y en la calle Zaragoza, en el tramo Badajoz-Joaquín Guichot.

EL CORTE DE REINA MERCEDES HASTA 2028

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará este lunes las obras de renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento en la Avenida de la Reina Mercedes, para las que se ha previsto un plazo de 16 meses y medio.

La actuación ha contemplado la instalación de 893 metros de tuberías de fundición dúctil para el abastecimiento, introduciendo válvulas de última generación que incrementarán tanto el caudal como la presión del agua en los domicilios.

En materia de saneamiento, el sistema mantendrá su configuración unitaria mediante la ejecución de colectores a ambos lados de la vía, sumando más de 1.100 metros de nuevas canalizaciones y 43 pozos de registro que maximizarán la capacidad de evacuación frente a lluvias intensas y erradicarán las fugas.

Además, la actuación culminará con una reurbanización completa del tramo comprendido entre la glorieta Alcalde Fernando de Parias Merry y la confluencia con la calle Páez de Rivera, que incorporará sistemas de drenaje urbano sostenible en el acerado de los números impares, utilizando parterres inundables para una gestión más eficiente del agua pluvial.

En esta línea, se habilitará una red de riego específica y se plantarán 64 nuevos árboles para dotar de sombra a la avenida. La renovada calzada dispondrá de dos carriles por sentido, ordenando el aparcamiento en línea en el margen de los pares y en batería en los impares y un nuevo carril bici de 2,5 metros de anchura.

UNAS OBRAS QUE SE DESARROLLARÁN EN CUATRO FASES

Con el propósito de minimizar las alteraciones en el día a día del entorno, el desarrollo de los trabajos se ha planificado en cuatro fases consecutivas, de manera que este lunes arrancará la primera etapa, con una duración de cuatro meses, en los que abarcará el tramo desde el inicio de la avenida hasta la calle Fotógrafo Antonio del Junco.

Por su parte, la segunda fase avanzará hasta la calle Torcuato Luca de Tena durante tres meses y medio, para posteriormente, trasladar a los operarios al bloque comprendido entre Profesor García González y Páez de Rivera por un periodo de cinco meses. El proyecto concluirá con una cuarta fase de cuatro meses entre Torcuato Luca de Tena y Profesor García González.

Con el corte al tráfico rodado en el tramo entre la glorieta Alcalde Fernando de Parias Merry y la callle Fotógrafo Antonio del Junco, previsto entre los días 19 de octubre de 2026 y 5 de febrero de 2027 aproximadamente, se pondrá en marcha un plan de movilidad asociado que comprende las siguientes medidas: Calles Condesa y Levante quedan en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

En cuanto a la Avenida Reina Mercedes, en el tramo entre Torcuato Luca de Tena-Fotógrafo Antonio del Junco, quedará en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes y universidad; y se establecerá el doble sentido de circulación en la calle Monzón, en el tramo entre Padre García Tejero-Levante, con objeto de facilitar la salida de los residentes de la calle Levante.

El tráfico alternativo se desviará por la Avenida Reina Mercedes, Torcuato Luca de Tena, San Antonio Mª Claret, Padre García Tejero; y Padre García Tejero, Monzón, Fotógrafo Antonio del Junco, Avenida Reina Mercedes.

Este plan de movilidad conllevará la reubicación de dos plazas PMR afectadas por este corte a las calles Levante y Fotógrafo Antonio del junco respectivamente.

Además, se reordenará el recorrido de las líneas de Tussam afectadas, desviándose las lineas 3, 6, 34 y A6 por: Profesor García González, Av. de las Razas y Padre García Tejero, anulándose las paradas en la Av. Reina Mercedes en el tramo afectado por el corte.