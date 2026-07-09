Cruzcampo lanza la nueva 1904 "para cambiar las reglas de la categoría"

Presentación de la nueva Cruzcampo 1904 - PEPO HERRERA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Heineken España ha presentado la nueva Cruzcampo 1904, una cerveza "especial" que amplia la gama y que ha llegado con la intención de ofrecer una "propuesta equilibrada, con más carácter pero con el mismo frescor de siempre", según ha indicado la entidad en una nota.

Asimismo, la tendencia del mercado conocida en el sector como "premiumización", también se ha reflejado en las cifras. De esta manera, el segmento de cerveza premium lager ha crecido un 4,4% más en valor y un 5,2% más en volumen en los hogares españoles respecto al año anterior. Según NielsenIQ, se ha consolidado como la "segunda categoría más dinámica del sector".

En este sentido, la empresa ha subrayado que "quien más impulsa esta evolución no es necesariamente quien más cerveza consume, sino quien marca hacia dónde se dirige el mercado". Por lo tanto, ha asegurado que entre los menores de 35 años, la premium lager ha crecido cerca de un 13% tanto en valor como en volumen.

Además, se trata un incremento que ya se ha extendido al conjunto de consumidores, confirmando una evolución transversal del mercado. De este modo, Heineken España ha logrado una propuesta "accesible y diferencial" con la nueva 1904 de Cruzcampo que "ha cambiado las reglas de la categoría".

A su vez, según ha sostenido la directora de la marca Cruzcampo, Laura Pérez Gasparri, "con 1904 ampliamos nuestra gama con una nueva referencia que incorpora un perfil propio dentro del universo Cruzcampo. Queríamos desarrollar una cerveza capaz de hacer más accesible el segmento premium, manteniendo aquellos atributos que hacen reconocible a nuestra marca y ofreciendo una nueva alternativa para diferentes ocasiones de consumo".

Por ende, la nueva Cruzcampo 1904 ha salido la venta en todos puntos habituales de la marca en alimentación y hostelería. Según ha destacado la marca "elaborada en Andalucía con la levadura característica de Cruzcampo, responsable de su reconocible y suave amargor, incorpora un proceso de doble fermentación que aporta más cuerpo y un sabor más equilibrado, manteniendo el frescor y la facilidad para beber que identifican a la marca. Ese equilibrio entre carácter y frescura define la personalidad de esta nueva elaboración, que se presenta además en una botella de etiqueta transparente que deja visible el color dorado de la cerveza".

Por último, el nuevo lanzamiento se ha sumado a una trayectoria de innovación que ha llevado a Cruzcampo junto al resto de marcas de Heineken España, a protagonizar cerca de 60 lanzamientos en los últimos 15 años desarrollando nuevas propuestas y ampliando su oferta para responder a la evolución del mercado y a las distintas ocasiones de consumo.