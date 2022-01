Cs asegura que "PSOE ha agotado su crédito" sobre la ampliación del Metro Sevilla y pide "más hechos y menos promesas"

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha asegurado este domingo que "al PSOE y a sus dirigentes se les ha acabado todo el crédito y toda la credibilidad en cuanto a su supuesto apoyo al proyecto de ampliación de la red de Metro de Sevilla".

En este sentido, ha añadido que "en estos últimos días estamos asistiendo a una cascada de declaraciones de algunos dirigentes socialistas que repiten el mantra de que no hay dudas de que el Estado financiará la obra del tramo norte de la línea 3", pero "lo cierto es que a día de hoy, y a pesar de la urgencia del asunto, el Gobierno de España ha sido incapaz de concretar esta aportación, no ha convertido en hechos ninguna de las promesas que han deslizado" y, por si fuera poco, "han faltado a la verdad en relación a los trabajos realizados por la Junta de Andalucía en la redacción y actualización de los proyectos", ha señalado en nota de prensa.

Pimentel ha anunciado que "Ciudadanos dará su apoyo a la propuesta que se debatirá en el Pleno extraordinario de este lunes", ya que "no nos cabe ninguna duda de que no existe otro camino para conseguir la añorada línea 3 del Metro que no sea que el Estado ponga sin matices la parte económica que le corresponde en estos trabajos" y que, "a la vista del poco interés que ha mostrado el gobierno de Pedro Sánchez al respecto, es necesario que desde el Ayuntamiento de Sevilla se exija públicamente un compromiso por escrito y un porcentaje exacto del dinero que se aportará a la obra", puesto que "todo lo demás no son más que promesas vacías que no llegan a nada" y que "representarían el enésimo engaño del PSOE a los sevillanos".

Por tanto, "aquí no cabe confrontación política alguna pero sí toda la firmeza, toda la valentía y toda la reivindicación que sea necesaria para que Sevilla deje de estar a la cola de las inversiones estatales por habitante", ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha lamentado "el juego de trileros que está practicando el PSOE", que "por boca de la ministra Montero dijo el viernes que iba a financiar la obra del Metro pero que luego suspende sin causa alguna la reunión que iba a mantener la ministra de Transportes con la consejera de Fomento en Sevilla para tratar el tema", lo que "demuestra que los sevillanos son los únicos que salen perdiendo con este doble discurso".

Así, ha añadido que "luego está la actitud del nuevo alcalde de la ciudad", que "en el Pleno de mañana tiene la oportunidad de demostrar si va a ser ese alcalde reivindicativo que nos prometió durante su discurso de investidura o si va a heredar la actitud conformista y el silencio cómplice de Espadas". Por tanto, "todo es cuestión de voluntad política, la misma que no aplicó el PSOE cuando tuvo la oportunidad de hacerlo", ha explicado.

Pimentel ha añadido que "es el momento de apostar por los hechos y dejar a un lado las promesas vacías" y que, por ello, "lo que debe hacer el Estado es tomar ejemplo del trabajo que está realizando el gobierno del cambio de la Junta de Andalucía, del que forma parte Ciudadanos".

Así, "y casi 13 años después de que se inaugurara la línea 1 del Metro, ha tenido que llegar un gobierno a Andalucía que por primera vez apuesta de verdad por las necesidades reales de los sevillanos para desbloquear este proyecto", algo que "ya se ha puesto de manifiesto con otros hitos como la reapertura del Hospital Militar o la compra de Palmas Altas como futura sede de la Ciudad de la Justicia". Por tanto, "en el Pleno de mañana lunes, el alcalde tendrá la oportunidad de demostrar si está con Sevilla o con los intereses políticos de su partido", que, a la vista de los últimos hechos, "ha quedado más que demostrado que van en dirección contraria", ha concluido.