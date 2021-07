Cs Dos Hermanas (Sevilla) propone nuevas bonificaciones fiscales en IBI, plusvalía mortis causa y tasas de feriantes

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha vuelto a solicitar el "cumplimiento del acuerdo plenario a propuesta de la formación naranja, las bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en supuestos de plusvalía mortis causa".

En un comunicado, el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio nazareno, Javier Cabezas, ha manifestado que se ha presentado una serie de propuestas a las ordenanzas fiscales con "el único objetivo de favorecer en los tributos a los vecinos que apuestan por las energías menos contaminantes, apoyar sin paliativos al gremio de feriantes que tanto llevan sufriendo durante casi dos años y, por supuesto, el cumplimiento con todos los nazarenos con el impuesto más injusto, el de la plusvalía mortis causa".

"Tenemos que apostar de una manera firme y contundente por una Dos Hermanas del siglo XXI, más comprometida con las energías limpias y menos contaminantes", ha explicado el portavoz naranja. "Por eso, hemos propuesto subir el límite del máximo de bonificación del IBI cuando se instalen sistemas de aprovechamiento termosolar y fotovoltaico, pasando de 100 y 200 euros a 150 y 300 euros respectivamente, así como descuentos en los bonos mensuales de los aparcamientos públicos para vehículos híbridos y eléctricos", agrega.

Cabezas ha subrayado que "no cejará en el empeño de pedir el cumplimiento de una Dos Hermanas libre de plusvalía, que ya fue aprobado en pleno en febrero del 2020 y no hay impedimento alguno para no cumplir con todos los nazarenos, más allá de la falta de voluntad política real del gobierno socialista de cumplir lo que acuerda".

"El Grupo Municipal de Ciudadanos, esperamos que acepten nuestras propuestas a las ordenanzas fiscales y sea un primer paso para poder afrontar las negociaciones de los presupuestos. Estamos en unos tiempos que hay que sumar y formar parte de la solución, no del problema", ha concluido el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.