Cs propone una declaración institucional en Dos Hermanas (Sevilla) en contra de los indultos

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Javier Cabezas, ha indicado en un comunicado que prensa que promueve una declaración institucional en contra de los indultos parciales que sopesa el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez para los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia a cuenta del procedimiento independentista catalán de 2017, toda vez que el Supremo se ha opuesto a dicha medida al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública.

Mientras el Gobierno central de Pedro Sánchez defiende que esta medida estaría destinada a "solucionar problemas" políticos "enquistados" en Cataluñá; y el Supremo ha señalado la falta de arrepentimiento de los condenados como uno de los motivos para oponerse a tal medida, quedando sobre la mesa del Gobierno la opción de conceder o no estos indultos de forma parcial; Cabezas expone que "no se puede indultar a quienes no quieren, a quienes no se arrepienten del delito cometido y que, además, dicen abiertamente que lo volverán a hacer".

Tras los últimos acontecimientos, el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por los citados hechos, ha apostado por la vía del "pacto" y del acuerdo para la independencia de Cataluña, admitiendo que "otras vías no son viables ni deseables".

"Apelar a la concordia y hablar del cumplimiento de una sentencia como de 'venganza' no son la forma más acertada para justificar ante todos los españoles lo que de verdad es un pago de favores a los partidos que lo mantienen en el sillón de la Moncloa", ha continuado Cabezas con relación a las declaraciones al respecto de Pedro Sánchez, llamando a "ser firmes y tajantes con quienes quieren romper la unidad de España, sin importarles precisamente la Ley, la Constitución ni la concordia entre los españoles".

"Los indultos no son la solución a la situación de Cataluña. Son el vergonzoso precio que Sánchez prefiere pagar para mantenerse en la Moncloa", ha insistido.