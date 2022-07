Cs Sevilla exige a Muñoz "una fecha concreta" para la "reapertura definitiva" del Castillo de San Jorge

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha exigido este viernes al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz (PSOE), que "dé una fecha concreta para la reapertura definitiva del Castillo de San Jorge", que "sigue cerrado desde hace meses al público sin que exista una causa justificada".

En un comunicado, ha advertido de que, "desde su inauguración hace ya más de una década", el espacio ha venido sufriendo "numerosos incidentes que han obligado a clausurarlo en repetidas ocasiones de forma temporal", siempre "dándose a conocer el hecho que había motivado la toma de esta decisión". Sin embargo, "estamos ante un escenario de incertidumbre en el que el gobierno municipal decidió cerrarlo hace varios meses sin comunicarlo de forma oficial" y "sólo a través de un cartel casi imperceptible", ha señalado.

Pimentel ha asegurado que es "ciertamente lastimoso" que, después de haber invertido en las obras de adaptación de este espacio "más de 2,5 millones de euros" del Plan Turístico de Sevilla, financiados a medias entre el Ayuntamiento y la Junta, el Castillo "sea presa de este letargo por parte del gobierno local, que en esta década ha ido dejando morir el museo hasta sumirlo en una situación de dejadez impropia de lo que debe ser el fomento de la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad".

De hecho, ha recordado que en su interior se alberga varias salas y espacios expositivos que proponen un "interesante recorrido histórico" por la que fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición entre los siglos XV y XVIII, utilizando además "algunas de las técnicas museísticas más modernas", ha indicado.

"Es realmente vergonzoso que las estanterías acumulen varios dedos de polvo y que no haya mantenimiento sobre la colección. Una dejadez que no puede justificarse por unas supuestas obras de mejora que está realizando el gobierno y en las que no se ven avances desde hace demasiado tiempo", por lo que "nos tememos que realmente no existe interés por reabrir el museo", ha advertido.

En su opinión, esta situación de "dejadez" puede verse "de forma evidente" en "otros espacios, como el Antiquarium de las Setas o el propio Museo de la Cerámica de Triana", donde "se acumulan a día de hoy numerosas carencias que vienen de lejos y que tiran por tierra toda la inversión económica realizada en su momento para ponerlos en valor", ha concluido.