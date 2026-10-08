CSIF denuncia la tercera agresión en diez días en la cárcel de Sevilla I con un funcionario herido en la cabeza y muñeca

Archivo - Imagen de la entrada Centro Penitenciario de Sevilla I. Imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF, ha denunciado la agresión sufrida por un funcionario del Centro Penitenciario Sevilla I, que ha resultado herido este miércoles al ser agredido por un interno durante un traslado entre módulos.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, el trabajador ha tenido que ser atendido en el servicio de urgencias del hospital por los golpes recibidos en la cabeza y en una muñeca en la que ha sido la tercera agresión que ha sufrido la plantilla de este centro en menos de diez días.

Además, al interno acababan de levantarle la medida cautelar de aislamiento que tenía impuesta y estaba siendo conducido de vuelta a su módulo, cuando durante el trayecto amenazó de muerte al funcionario que lo acompañaba, advirtiéndole de "lo que le haría cuando coincidieran en la calle".

Ante una amenaza de esa gravedad, el compañero decidió interrumpir el traslado y devolverlo al departamento de aislamiento, y en ese momento el interno le propinó "un fuerte golpe en la cabeza y otro en la muñeca". En este sentido, la rápida intervención de otros funcionarios permitió reducirlo y conducirlo de nuevo a aislamiento.

Para el sindicato, Lo ocurrido ha vuelto a poner de manifiesto lo que CSIF lleva meses alertando en el C.P. Sevilla I, después de que hace menos de dos semanas un recién ingresado intentase apuñalar con un pincho artesanal al funcionario que abrió su celda en el departamento de Ingresos, con el resultado de tres compañeros heridos.

Desde CSIF Prisiones han reclamado un nuevo protocolo de actuación frente a las agresiones a la plantilla; la actualización de la normativa penitenciaria, concebida para una realidad que nada tiene que ver con la actual; la cobertura y ampliación de la RPT acorde a la realidad penitenciaria; más medios materiales y formación específica para la intervención ante internos violentos; asistencia psicológica para los trabajadores penitenciarios, y que la condición de agente de la autoridad, aprobada por el Congreso, entre en vigor cuanto antes y se aplique con todas sus consecuencias a quienes agreden a un funcionario.

Por ello, CSIF Prisiones C.P. Sevilla I ha solicitado que el interno agresor permanezca en el régimen más restrictivo que permita la normativa y que se le aplique íntegramente el régimen disciplinario, además de su traslado a otro centro, además de que han querido reconocer la actuación del compañero agredido, que respondió a la amenaza como debía, y la de los funcionarios que acudieron a reducir al interno. Le trasladamos todo nuestro apoyo y le deseamos una pronta recuperación.

"Tres agresiones en menos de diez días no son una racha de mala suerte. Son el resultado de un centro con plantilla insuficiente, con internos cada vez más violentos y con una Administración que sigue sin tomar medidas. CSIF no va a dejar de denunciar cada agresión ni de exigir a Instituciones Penitenciarias que garantice la seguridad de quienes trabajan en el C.P. Sevilla I", ha concluido el comunicado.