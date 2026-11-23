Estimación de voto según el CIS - EPDATA

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Barómetro del mes de noviembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene en cabeza al PSOE, esta vez con una estimación de voto del 34,4% y casi diez puntos de ventaja sobre el PP, que se anota un 24,7%, mientras que tanto Vox como Frente Amplio registran caídas.

La encuesta, dada a conocer este lunes, último día para publicar encuestas antes de las elecciones del próximo domingo, se basa en 8.000 entrevistas telefónicas, más que un barómetro normal pero por debajo de los 45.000 cuestionarios de la macroencuesta electoral que se publicó al arrancar la campaña.

El trabajo de campo se hizo después de aquel macrosondeo, entre los días 10 y 17 de noviembre y por tanto tras la tragedia de Urda (Toledo) y la posterior dimisión de Óscar Puente, y también después de la huelga general, pero se terminó antes del 'cara a cara' que protagonizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, el CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 34,4%, cuatro décimas menos que en el barómetro de octubre, pero un punto más que en la última macroencuesta electoral realizada en la precampaña.

Al PP, por su parte, se le calcula un respaldo del 24,7%, peor que en la macroencuesta (25,5%) pero por encima de lo que registró en el barómetro. Así las cosas, la ventaja del PSOE se sitúa ahora en casi diez puntos (9,7 puntos), mayor que la que se vio en la macroencuesta (7,8 puntos), pero inferior a la del barómetro de octubre (11,8).

La tercera plaza sigue siendo para Vox, que por primera vez en los últimos meses registra una caída. El CIS le otorga ahora una estimación del 15,6%, por debajo del 18,4% de la macroencuesta de precampaña y que el anterior barómetro (17,1%).

Frente Amplio también cae en relación con el último barómetro, pasando del 6,1% de octubre al 5,7% de noviembre. Podemos se queda en un 0,8%, aunque uno y otro comparten otras coaliciones que se computan aparte.