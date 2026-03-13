CSIF señala una "preocupante escalada de violencia" en establecimientos comerciales de Sevilla

Archivo - Vigilante de Seguridad - PARRADO ASESORES - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla ha lamentado este viernes una agresión sufrida por un vigilante de seguridad en un establecimiento comercial de Sevilla Este. Según el sindicato "no se trata de un hecho aislado y responde a la preocupante escalada de violencia que sufren a diario los vigilantes de seguridad".

Según ha indicado el responsable del Área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla, Felipe Caro, "el profesional fue atacado violentamente con una defensa extensible, sufriendo una agresión de extrema gravedad mientras realizaba su trabajo".

"Los vigilantes desempeñan una labor esencial para garantizar la seguridad de trabajadores, clientes y usuarios, y no pueden seguir siendo el eslabón más vulnerable del sistema de seguridad", ha subrayado Caro.

Ante esta situación, CSIF ha pedido una "mayor protección jurídica y reconocimiento efectivo de la autoridad de los vigilantes en el ejercicio de sus funciones, protocolos de actuación claros y adaptados a la realidad de los servicios con mayor riesgo".

Asimismo, también ha reclamado el refuerzo de medidas preventivas y de seguridad en aquellos servicios donde se producen incidentes de forma recurrente y, "ante todo, tolerancia cero ante cualquier agresión a profesionales de la seguridad privada".

"Desde CSIF queremos dejar claro que no vamos a permanecer impasibles ante esta escalada de violencia y seguiremos trabajando para defender la dignidad, la seguridad y los derechos de todos los profesionales de la seguridad privada", ha señalado Felipe Caro.

CSIF ha aseguerado que las agresiones a vigilantes de seguridad "se están convirtiendo en una realidad cada vez más frecuente en numerosos servicios donde estos profesionales desarrollan su labor diaria; entre ellos, supermercados, hospitales, estaciones y un gran número de servicios públicos y privados, donde los trabajadores se ven obligados a intervenir en situaciones conflictivas mientras garantizan la seguridad de trabajadores, usuarios y ciudadanos".

En este sentido, Daniel Granados, delegado de CSIF Prosegur Sevilla, ha visitado el citado establecimiento donde ocurrió la agresión, con el objetivo de conocer de primera mano la situación del servicio. Durante la visita, ha podido comprobar que "se ha establecido un refuerzo en el servicio de seguridad y ha mantenido conversación con los dos vigilantes que actualmente se encuentran prestando servicio en el centro, interesándose por su situación y trasladándoles el apoyo de CSIF".

"Queremos denunciar también el excesivo control e intromisión por parte del cliente, que impone órdenes verbales que obligan a los vigilantes a mantener un modelo pasivo, con el objetivo de evitar incidencias o molestias a los clientes", ha señalado.