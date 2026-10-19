CSIF Sevilla advierte del atropello "intencionado" de dos voluntarios de Protección Civil durante la Romería de Valme

Archivo - Miles de personas acuden la Romería de Valme en una imagen de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato CSIF ha advertido del atropello de una pareja de voluntarios de Protección Civil "al parecer de forma intencionada" por un conductor que pretendía acceder a la fuerza por la vía cortada durante el dispositivo de la Romería de Valme este pasado domingo, en el término municipal de Sevilla.

Según ha detallado la sección de la Policía Local de la capital en un mensaje en sus redes sociales consultado por Europa Press, los voluntarios, con heridas de diversa consideración, fueron atendidos inicialmente por Policía Nacional y posteriormente derivados para tramitar la denuncia por estos graves hechos.

En este sentido, CSIF ha defendido que regular y cortar el tráfico en la vía pública "requiere el principio de autoridad, formación específica y la habilitación legal de la Policía Local". "Exponer a voluntarios o vigilantes auxiliares a estas situaciones sin medios ni autoridad es una auténtica negligencia que un día va a costar una tragedia. Protección Civil debe prestar apoyo, jamás sustituir a la Policía", ha añadido.

Asimismo, ha exigido al Ayuntamiento de Sevilla que "cubra de manera inmediata todas las vacantes existentes en la plantilla de la Policía Local" y "cese de inmediato el uso de personal voluntario y empresas privadas en funciones operativas y de seguridad que corresponden por ley a los agentes".

"Desde CSIF llevamos mucho tiempo denunciando públicamente la práctica del Ayuntamiento de sustituir a agentes de la Policía Local por voluntarios de Protección Civil y personal auxiliar de empresas privadas para realizar cortes de tráfico en eventos multitudinarios, con el único fin de ahorrarse costes", ha criticado.