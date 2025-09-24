CSIF Sevilla advierte de vacantes vacías en los Bomberos y deficiencias en material: "¿Quién cuida nuestra seguridad?"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bombero y delegado sindical de CSIF Sevilla, Antonio Santin, ha advertido este miércoles de que llevan "dos años" trasladando al Gobierno municipal las "deficiencias en el servicio" de Bomberos de Sevilla, entre las que ha subrayado la "falta" de personal al disponer de sesenta vacantes "que no se cubren" y fallos en los materiales empleados.

"Hace poco se produjo un accidente de un compañero por una manguera que falló. Habría que preguntarse por la vida útil de esa manguera", ha referido, al tiempo que se ha preguntado "¿quién cuida de nuestra seguridad? ¿Debemos esperar a que una rueda de las que tenemos con más de diez años reviente?".

Las declaraciones se han producido en el marco de una visita al Parque de Bomberos de Pino Montano (Sevilla), en la que ha estado acompañado por la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, quien ha advertido de que el espacio no dispone de "ordenanza y los protocolos necesarios para hacer su trabajo", así como de "los recursos humanos y materiales para salvar las vidas de todos".

En este sentido, Hornillo ha afirmado que los bomberos no disponen de información actualizada y digitalizada sobre cómo actuar en caso de incidente en edificios patrimoniales o de alta altura.

"Los bomberos, como ellos mismos dicen, acaban apagando los incendios, pero hay que estudiar a costa de qué y de quién", ha concluido.