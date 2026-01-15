CSIF Sevilla avisa del "colapso constante" en urgencias del Valme y el centro lo rebaja a "incrementos puntuales"

Archivo - Imagen del Hospital de Valme de Sevilla. - HOSPITAL DE VALME - Archivo

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha alertado este jueves del "colapso constante" de las urgencias del Hospital de Valme de Sevilla, lo que motiva, en opinión del sindicato, que muchos pacientes permanezcan "hasta 48 horas pendientes de ingreso", una situación que desmiente el centro. En este sentido, la Dirección señala que la demanda registrada en 2026 es similar a la del mismo periodo del año anterior y que las medidas puestas en marcha "permiten dar respuesta al incremento puntual de la presión asistencial".

En un comunicado, la delegada de CSIF Sanidad Sevilla en este centro hospitalario, Ana Jarén, señala que desde el año 2013 "se han realizado más de 30 denuncias públicas", al tiempo que avisa de ese "colapso sanitario" del Valme y de su área de referencia. "Pese a las promesas reiteradas sobre que la situación iba a cambiar, se realizarían obras y reforzarían los recursos, 13 años después, el problema no solo continúa, sino que se ha agravado".

"Los pacientes ya no esperan 24 horas para una cama hospitalaria; ya no se diferencia la alta frecuentación y la no alta frecuentación, sino que en muchos casos llegan a permanecer hasta 48 horas pendientes de ingresos". Esta situación genera "un colapso constante" en la urgencia y un "deterioro evidente" de la atención sanitaria, añade la dirigente sindical.

La falta de camas que apunta CSIF "no se debe únicamente" al aumento del número de pacientes, sino también a que "el perfil del mismo ha cambiado de forma significativa: ingresan en peor estado de salud que hace años, lo que impide dar el alta hospitalaria y asegurar un plazo razonable. Esto provoca un bloqueo prolongado de camas y agrava aún más la saturación del sistema".

Asimismo, el sindicato critica el hecho de que el número de pacientes por profesional sanitario "supera ampliamente" los límites recomendados, "lo que repercute directamente en la calidad asistencial y la seguridad del paciente y la sobrecarga extrema del personal sanitario de urgencia". Además, los quirófanos continúan funcionando para intentar reducir las listas de espera quirúrgicas, "que también son elevadas y no pueden detenerse".

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Fuentes del centro hospitalario aseguran a Europa Press que la situación de alta frecuentación generalizada, que se está produciendo durante estos días en los servicios de urgencias de los hospitales, ha llevado consigo en el caso del Hospital de Valme a la aplicación de varias medidas "que dan respuesta a la monitorización constante" de las necesidades asistenciales detectadas por la Dirección y "garantizan una respuesta eficaz y eficiente".

Por un lado, se ha llevado a cabo un refuerzo de los recursos médico-enfermeros. De este modo, se ha intensificado la dotación en las especialidades "más críticas" durante este período --Neumología, Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas y Pediatría--, además, funciona la actividad de Microbiología 24 horas los siete días a la semana para garantizar las necesidades de los pacientes.

En el caso de enfermería, se ha reforzado en el servicio de urgencias con dotación de doce enfermeras y doce técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES) más, traducido en cuatro profesionales más por cada turno.

Por otro lado, el Hospital Universitario de Valme dispone de diez camas en el Hospital Muñoz Cariñanos, "dentro del circuito de derivación establecido para Sevilla".

En la subdirección de Servicios Generales se ha intensificado la coordinación ante el mayor flujo de pacientes, y de cara a optimizar los distintos circuitos asistenciales: críticos, triaje y salas de espera de traumatología, remarcan las mismas fuentes.