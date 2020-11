CSIF-Sevilla reclama reconocer a los celadores de la sanidad pública y actualizar sus funciones

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Sevilla ha reivindicado el reconocimiento de la labor que desarrolla el colectivo de celadores de la sanidad pública, formado por más de 1.100 profesionales a nivel provincial y más de 5.200 en toda Andalucía, especialmente en el marco de la pandemia de la covid-19, al tiempo que ha demandado que se actualicen sus funciones, "reguladas por un estatuto que data de hace casi medio siglo y que ha quedado obsoleto".

Así lo ha subrayado la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Sevilla, Silvia Zafra, con motivo del Día del Celador, que se celebra este jueves 5 de noviembre, y con motivo del cual ha demandado mejoras para este colectivo, "esencial en el sistema sanitario público y fundamental en la crisis sanitaria que atravesamos".

La responsable sindical ha valorado la eliminación del colectivo de celadores del cuadro de personal de bajo riesgo, lo que hace que el colectivo pueda equipararse en riesgo al mismo nivel que otros profesionales de la salud. No obstante, ha añadido que "para que estos profesionales sean valorados y reciban el reconocimiento que realmente merecen, la Administración tiene que dar aún muchos más pasos".

Zafra ha apuntado que el colectivo de celadores ha sufrido un elevado porcentaje de contagiados: del 10% entre el total de trabajadores de los servicios de salud, y de casi el 60% dentro del colectivo de no sanitarios. "Al haber sido considerados anteriormente colectivo con exposición de bajo riesgo, se dejó a la arbitrariedad de los centros el dotarlos o no de medidas de protección colectiva en puntos de atención directa a las personas usuarias".

CSIF, que es la primera fuerza sindical multiprofesional del SAS, reivindica además la reclasificación y revisión de competencias a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), dotándoles de una competencia de Nivel 2, lo que llevaría a la creación de un módulo de Grado Medio de Formación Profesional, dentro de la familia profesional sanitaria.

Asimismo, la Central Sindical recuerda, en el manifiesto difundido con motivo de este día, que las funciones de los celadores vienen recogidas en el artículo 14 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del año 1971 y destaca que "después de 50 años, estas funciones se encuentran obviamente desfasadas y obsoletas".

Por otra parte, Silvia Zafra ha recordado la denuncia efectuada por CSIF Andalucía sobre la falta de actualización de las bolsas del SAS en la categoría de celador, ya que aún no está disponible el listado definitivo del corte 2019, con lo que hay muchos profesionales que no han podido acceder a trabajar en el sistema sanitario público, o bien no han podido ver actualizados sus méritos.

El colectivo también demanda la mejora en la evaluación de puestos de trabajo según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto por el incremento de las cargas, como por los riesgos de seguridad y biológicos, en una profesión con una de las mayores tasas de lesiones músculo-esqueléticas, según ha explicado Zafra.