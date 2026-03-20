CSIF Sevilla señala que Subdelegación "no autoriza" agentes paisano de Policía Local de venta ambulante en Semana Santa

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha señalado este viernes que la Subdelegación del Gobierno en Sevilla "no ha autorizado" a las patrullas de paisano de la Policía Local de cara a realizar controles sobre la venta ambulante durante la próxima Semana Santa.

En una nota remitida por la entidad, el delegado de CSIF en la Policía Local, Santiago Raposo, ha vinculado esta situación al "enfrentamiento que actualmente mantiene la Subdelegación del Gobierno con el Ayuntamiento de Sevilla" y ha indicado que "esta sinrazón va a perjudicar gravemente" el trabajo que realiza la Policía Local en dicho periodo.

Asimismo, ha asegurado que la Jefatura de la Policía Local "solicitó la dispensa de vestir uniforme, para una serie de compañeros y compañeras, pero la Subdelegación del Gobierno no lo ha permitido".

"Estamos ante un hecho muy grave, porque al final se está demostrando que evidentemente no existe una coordinación entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla, ni entre los cuerpos policiales, cosa que desde CSIF venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo; a nivel institucional, la coordinación no existe", ha afirmado.

El responsable sindical ha señalado que las policías locales de Sevilla necesitan la autorización del subdelegado del Gobierno para "poder ir de paisano y no trabajar de uniforme". "Durante las fiestas primaverales, es muy importante que compañeros y compañeras hagan esta labor de control de la venta ambulante de paisano, porque es la única manera de pillar infraganti a estos vendedores", ha indicado Raposo.

Fuentes cercanas han indicado a Europa Press que "no hay constancia de una solicitud específica para ejercer de paisano durante esta Semana Santa". Asimismo, han señalado que la última solicitud que el Ayuntamiento "hace de manera regular, no ha recibido una respuesta diferente a la de otros años" y han subrayado "se han dado las mismas dispensas".