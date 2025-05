CSIF Sevilla ve insuficiente el número de policías locales para los eventos del fin de semana y acusa al jefe del cuerpo

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha registrado una petición por escrito, en la que solicita al alcalde, el popular José Luis Sanz, el cese del jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, al que acusa de "incompetencia" por no haber sido "capaz de prever dispositivos de agentes en todos los eventos que se van a desarrollar este fin de semana", tan multitudinarios como el concierto de Manuel Carrasco o el festival Interestelar, ambos en la Cartuja.

Según se explica en dicha petición por escrito, el jefe de la Policía Local ha publicado en la Orden del Cuerpo un anuncio, "pidiendo policías para trabajar este fin de semana, pero siguiendo con la incertidumbre de que si no se consigue dinero, no se nombrará el servicio nuevamente, como hizo con el anterior festivo del 1 de mayo".

Respecto a la conciliación laboral y familiar de los componentes de la plantilla, "hasta última hora de hoy viernes no sabrán si trabajan o no, y en qué horario, lo que está provocando en gran medida que, ante esta incertidumbre, los compañeros/as decidan descansar y no trabajar esos servicios extraordinarios", considera el sindicato.

CSIF calcula en 350 agentes los efectivos necesarios por regla general, durante los fines de semana, para poder cubrir tanto los distintos eventos que se organizan, como los servicios ordinarios y requerimientos que se reciben, por el 092 y por el 112, en los tres turnos de trabajo.

Frente ello, este fin de semana "solo lo harán unos 150 policías, siendo uno de los fines de semana con más eventos programados, entre los que destacan el concierto de Manuel Carrasco, el partido de fútbol entre el Sevilla FC y el Real Madrid, varias procesiones tanto el sábado como el domingo, un festival y una carrera popular", asegura el sindicato.

"Desgraciadamente, la plantilla de la Policía Local no está creciendo y es una realidad que en la ciudad de Sevilla cada vez se organizan más eventos, sin que nadie le ponga coto a los mismos, costándole mucho dinero al erario público", indica, después de que el alcalde descartarse ya "limitar" el número de grandes eventos en la ciudad por el coste de los dispositivos extraordinarios de los servicios municipales o implantar una "tasa" a las entidades promotoras de tales actos, como las cofradías con sus salidas extraordinarias.

CSIF admite que "es cierto que la partida presupuestaria para productividad con la que se dotó este año a la Policía Local ha sido la mayor", pero avisa de que se ha tratado de "17 millones que se han gastado en menos de cinco meses", por lo que considera que el jefe de la Policía "no ha sido un buen gestor del dinero público".