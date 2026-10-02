Cuarta muerte por virus del Nilo en Andalucía: un vecino de 84 años de La Puebla del Río hospitalizado en Sevilla

Archivo - Mosquito portador del Virus del Nilo Occidental (VNO), como imagen de recurso - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento en la madrugada de este viernes de un hombre de 84 años y con patologías previas por fiebre del Nilo Occidental (FNO). El paciente, residente en La Puebla del Río (Sevilla), fue ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío al presentar síntomas de un cuadro neuroinvasivo de fiebre del Nilo occidental (VNO).

En consecuencia, Sanidad prorroga la consideración de área en alerta de La Puebla del Río cuatro semanas más, hasta el 31 de octubre. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado al Ayuntamiento de La Puebla del Río y a la Diputación de esta situación para que adopten las medidas determinadas en el Plan de Acción que les ha trasladado.

Se trata del cuarto fallecimiento por FNO en Andalucía este año, todos de edad avanzada y con patologías previas. El primer fallecido fue un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 82 años, el 5 de agosto; el segundo caso un vecino de Guadalema de los Quintero (Utrera, Sevilla), con 89 años, el 27 de agosto; y el tercer caso fue el de un vecino de Tomares (Sevilla), con 81 años, si bien la exposición al virus fue en Mazagón (Palos de la Frontera, Huelva), el pasado 14 de septiembre.

En la presente temporada, se han diagnosticado en Andalucía 71 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 40 han sido leves y 31 graves, entre los que se encuentran los cuatro fallecidos. 35 pacientes han requerido hospitalización, de los que tres permanecen ingresados, el resto ha tenido una evolución favorable.

Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 808 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 192 casos de meningitis víricas.

Actualmente, 21 municipios andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad autónoma: uno en Almería (la pedanía de Las Cuartillas, Mojácar); tres en Cádiz (Manzanete, de Barbate; Benalup-Casas Viejas y Campiña Serrano de El Puerto de Santa María); tres en Córdoba (La Carlota, La Rambla y Lucena); dos en Huelva (la aldea Candón, de Beas y Huelva capital); uno en Málaga (Alhaurín de la Torre); y 10 en Sevilla (Almensilla, Cantillana, Coria del Río, Isla Mayor, La Luisiana, La Puebla del Río, Las Navas de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Peñaflor, Utrera y Villamanrique de la Condesa).