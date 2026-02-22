Cuatro entidades protestan contra el Ayuntamiento de Sevilla porque "quiere eliminar el carril bici del Casco Histórico"

Protesta ciclista en la avenida de la Constitución de Sevilla. - A CONTRAMANO

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro asociaciones ciclistas (A Contramano, Ciclotrabajadores de San Pablo, Ecologistas en Acción y Sevilla Roller Party) han protagonizado este domingo una protesta en la avenida de la Constitución contra el Ayuntamiento porque "quiere eliminar el carril bici del Casco Histórico", que, según los convocantes, es "el más utilizado de la red", con hasta 5.000 usuarios a diario. "Es la columna vertebral de uno de los distritos donde hay más movilidad activa, a pesar de que sus calles estén tomadas por el automóvil, a pesar de sus aceras minúsculas y de la permisividad con el aparcamiento ilegal".

En una nota de prensa, las asociaciones han esgrimido sus argumentos. La primera razón es el "alto nivel de contaminación atmosférica en Sevilla", debida sobre todo al tráfico motorizado. La segunda razón es que la bicicleta es el "vehículo más rápido y eficaz para moverse por Sevilla por su orografía llana, por el buen clima y por el diseño compacto de la ciudad". La tercera razón es porque la red de carriles bici es un "referente de la movilidad sostenible en España". "Deberíamos conservar nuestro patrimonio, no eliminarlo".

Además, alegan que el Ayuntamiento sugiere ir al centro por el carril-bici del Paseo Colón y entrar por las Calles Reyes Católicos y Zaragoza. Pero ese itinerario, además de no estar habilitado para ir en bici y en patines, sólo permite entrar al centro, no permite salir. La sexta razón es porque "la supuesta conflictividad con el peatón se está utilizando como excusa".

"A pesar de pedirlo varias veces, el Ayuntamiento nunca ha aportado datos sobre incidentes entre peatones y ciclistas. Ahora el Ayuntamiento dice que reducirá el espacio ocupado por el tranvía, de dos vías a una vía, para concedérselo al peatón. Pero curiosamente no reducirá en absoluto el excesivo espacio dedicado a veladores. De hecho, cuando el carril bici se elimine, los veladores no estarán limitados por el carril bici, una barrera que ahora les contiene, y podrán expandirse hasta el tranvía", han incidido.