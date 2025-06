Cuatro investigadores andaluces recogen los XIII Premios Manuel Losada Villasante

Foto de familia con los cuatro investigadores andaluces galardonados con los XIII Premios Manuel Losada Villasante. - US

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La decimotercera edición de los Premios Manuel Losada Villasante ha celebrado su acto de entrega de galardones este lunes en la sede de la Fundación Cajasol. En este sentido, los investigadores Jesús Campos Manzano, en la categoría de Investigación Científica; María del Rocío López Igual, en la de Investigación en Innovación; Rocío Ríos Reina, en el apartado de Investigación Agroalimentaria; y José Raúl Aguilera Velázquez, en Investigación en Economía Circular, han sido los elegidos este año por el jurado de estos galardones.

El objetivo de estos premios es promover y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad, tal como destaca la institución universitaria en una nota de prensa.

Los premios Manuel Losada Villasante están organizados por la cadena SER, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla. Como novedad en esta edición, Mercadona concede el premio en la categoría de Investigación Agroalimentaria, mientras que el Foro Interalimentario concede el correspondiente a la categoría de Investigación en Economía Circular.

Jesús Campos es investigador en el Instituto de Investigaciones Químicas, centro mixto de la Universidad de Sevilla y el CSIC. Ha desarrollado estancias postdoctorales en las Universidades de Oxford y Yale. A lo largo de su carrera, se ha centrado en desarrollar sistemas organometálicos innovadores para comprender mejor los procesos complejos a nivel molecular, con un énfasis particular en los procesos catalíticos de relevancia industrial y medioambiental.

El proyecto de investigación reconocido con el citado premio pretende diseñar estrategias catalíticas disruptivas que sienten las bases fundamentales para el descubrimiento de nuevas transformaciones catalíticas. Estas transformaciones permitirán avanzar en la dirección de la sostenibilidad química, uno de los mayores retos científicos del siglo XXI.

RESTO DE PREMIADOS

Rocío López Igual es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la US y en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto de la US, el Ministerio de Ciencia y el CSIC. Con estancias postdoctorales en el Instituto Pasteur y el Comisariado para la Energía Atómica (Francia), ha sido premiada por su trabajo CianIngenio, en el que expone aspectos generales de la línea de investigación que desarrolla desde diciembre de 2020 en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis con diversos proyectos asociados a la US.

Sus estudios pueden tener aplicaciones en la producción de biocombustibles. Para ello, ha conseguido diversas fuentes de financiación de manera competitiva entre las que destacan el proyecto de jóvenes investigadores JIN, el contrato Ramón y Cajal, el proyecto de Consolidación investigadora y un PID2023.

Por su parte, Rocío Ríos es investigadora contratada a través del Plan Propio de Investigación de la US en el Departamento de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal de la US. Su línea de investigación se centra en la caracterización, autentificación y control de calidad de alimentos de alta calidad mediante técnicas emergentes, aromáticas, sensoriales y quimiométricas.

Concretamente, sus estudios se centran en productos andaluces de calidad diferenciada como son vinos generosos y vinagres de vino con denominación de origen protegida (DOP), así como aceites de oliva y productos cárnicos de alta calidad, productos con especial relevancia en Sevilla y su provincia. El proyecto por el que ha sido premiada se enmarca en el desarrollo de herramientas avanzadas para la caracterización, control de calidad y autenticación de productos agroalimentarios de alto valor a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Por último, José Raúl Aguilera, bioquímico en la Fundación de Investigación de la US, ha sido premiado por su proyecto 'Aprovechamiento del orujo del tomate enriquecido con B-glucanos para la alimentación y mejora de las condiciones sanitarias en ovino para una producción granadera más eco-eficiente y sostenible'.

Este proyecto contribuye a generar una economía circular entre el sector ganadero y agrícola aprovechando subproductos hortícolas para reintroducirlos en el sistema, como productos de alto valor añadido rico en sustancias bioactivas, contribuyendo al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 20-30.

COMPOSICIÓN DEL JURADO

El jurado encargado de elegir a los galardonados en las categorías de Investigación Científica e Investigación en Innovación, que ha estado presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha estado formado por Lorena Garrido, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación; Mercedes León, presidenta del Consejo Social de la US, y Julián Martínez Fernández, vicerrector de Investigación, y Pastora Revuelta Marchena, vicerrectora de Personal Docente e Investigador (en ambos casos, de la citada universidad).

Antonio Yélamo, director de Radio Sevilla y de la Cadena SER en Andalucía; Francisco Galván, gestor de Proyectos en la Fundación Cajasol; y Carmen Ortiz, catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla completan el jurado, en el que ha actuado como secretaria Carla Vergara, jefa de Ventas de Radio Sevilla.

El jurado para las categorías de Investigación Agroalimentaria y Economía Circular ha estado presidido por Julián Martínez, vicerrector de Investigación, y ha contado con la participación de Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario; Rubén Lopez, gerente de Cadena Agroalimentaria de Mercadona en Andalucía; María Morales, presidenta de Asaja-Sevilla; Manuel Mingorance, presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA; y Juan Moreno, presidente de UCA-UCE. Juana Carla Vergara también ha actuado como secretaria.