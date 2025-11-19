Cultura retirará las terreras superiores de la Tumba de Servilia de Carmona (Sevilla) para evitar filtraciones

CARMONA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha licitado un contrato para las obras de retirada de las terreras superiores de la Tumba de Servilia, en la necrópolis de Carmona, en Sevilla, a fin de poder garantizar la "impermeabilidad" de la roca y una "adecuada conducción de las aguas de escorrentía fuera de la tumba". A esta actuación de urgencia se destinarán 18.452 euros (IVA incluido y un 75% de los mismos procedentes de fondos Feder) para un plazo de ejecución de ocho meses.

Según figura en la documentación publicada consultada por Europa Press, la intervención se plantea en dos fases aun cuando esto no signifique que los trabajos de una fase requieran de la paralización de los de la otra. Así, en primer lugara, se retirará la tierra de los parterres superiores de la tumba "hasta la aparición del sustrato rocoso inferior sobre el que se realizará un estudio topográfico de la roca emergente con supervisión arqueológica y levantamiento topográfico de la zona excavada".

El estrato rocoso que quede al descubierto se protegerá con una lámina geotextil permeable y se cubrirá con tierra natural y cal apagada con una pendiente no superior al 8% "para su propia conservación ante la erosión por escorrentías y para dirigir las pendientes de evacuación de aguas hasta el canal de drenaje previsto". "Se ha considerado prioritario en la redacción de este proyecto el principio de conservación de los bienes, el cual, como ha sido transmitido desde la dirección del conjunto arqueológico, se encuentra gravemente expuesto a un problema de deterioro debido fundamentalmente a la afección hídrica del terreno que cubre la tumba".

La pérdida de consistencia de la roca y, con ello, de su capacidad de soporte es la causa principal del "colapso de las estructuras". A esto se le añade el efecto de las raíces de las plantas y que los parterres hayan estado "funcionado como depósitos de recursos hídricos de enorme volumen, impidiendo la escorrentía superficial anterior y suministrando al sistema hídrico del sustrato rocoso toda el agua que se acumula en estos parterres".

El ámbito sobre el que va a actuarse --el parterre superior de la Tumba de Servilia-- se encuentra en la zona sur del conjunto, en la zona de la necrópolis, y pertenece a la zona de canteras de la ciudad "con grandes operaciones antrópicas desde la antigüedad". Al tratarse el conjunto arqueológico de Carmona del primer yacimiento en España que se abrió en España, inaugurado en1886 tras las excavaciones de los propietarios Juan Fernández López y George E. Bonsor, "estas primeras intervenciones no contemplaron en su totalidad las afecciones a la conservación del conjunto a lo largo del tiempo".