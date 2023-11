Danna Paola, Roselyn Sánchez, Paz Vega y Yatra presentan unos Latin Grammy con mucha presencia de Andalucía y su cultura

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía y su cultura estarán muy presentes en la 24ª Entrega Anual de los premios Latin Grammy que se celebrará este jueves 16 de noviembre en Sevilla y que estará conducida por Sebastián Yatra, ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy; Danna Paola, conocida actriz y nominada al Latin Grammy; y Roselyn Sánchez y Paz Vega, renombradas actrices internacionales.

Juntos han ofrecido este martes una rueda de prensa en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, sede de la gala, en la que Yatra ha destacado que todos tienen en común "aparte de la pasión por la actuación y por la música, esa pasión por comunicar y por presentar", toda vez que ha añadido que para él "siempre fue un sueño ser presentador de los Grammys" y más "al lado de tres chicas megatalentosas con las que hay una química muy natural".

En este sentido, Danna Paola ha manifestado que es un "orgullo" tener la oportunidad de llevar la gala con la que "se celebra la noche más importante de la música latina", al tiempo que, cuestionada sobre sus favoritos en esta edición, ha apuntado que "favoritos son todos" porque ya "estar nominado es algo maravilloso y un reconocimiento grande de parte de la academia".

Por su parte, Paz Vega ha afirmado que se siente "muy emocionada" por el hecho de que sea Sevilla, la ciudad donde nació, sea la elegida para acoger la primera gala de estos galardones que se celebra fuera de EEUU. "Pensar que los ojos del mundo están puestos en esta ciudad es un momento hermoso", ha remarcado la actriz, quien ha asegurado que "toda Andalucía y su cultura van a estar muy presentes en esta gala y es muy lindo formar parte de este momento histórico".

Asimismo, y preguntados sobre las diferencias de la gala en Sevilla con respecto a otras de los Latin Grammy, Roselyn Sánchez ha subrayado que la gente aquí "es increíblemente simpática y servicial", y que aunque es un evento "más pequeños de lo que estamos acostumbrados, es lindo porque nos da mucha complicidad". Mientras, Danna Paola ha destacado que "tiene mucha magia" y que no hay ni un andaluz que "no nos haya dicho que vamos a comer muy bien".

Sobre si la improvisación cabe en esta gala, Paz Vega ha bromeado asegurando que "si se va el teleprompter algo habrá que improvisar", para acto seguido aclarar que desde la organización "nos dan libertad para hacer nuestro lo que está escrito y que tenga naturalidad, ritmo y al final sea algo ligero".

Igualmente, los cuatro conductores han sido cuestionados sobre el mensaje que en un mundo con tantas complicaciones quieren transmitir en esta gala más allá de los propios Latin Grammy, a lo que Yatra ha respondido que "odiarnos o hacernos daño es algo que no es natural, que hemos aprendido y que estamos en una misión de desaprenderlo, pero tenemos que hacerlo entre todos y creando conciencia, tratando bien a la gente de nuestro entorno y no tomando tanto partido o siendo radicales".

De su lado, Roselyn Sánchez ha señalado que pese a todo lo que está pasando "la humanidad también se merece un momentito de despejarse, de descanso, de ver diferentes culturas celebrándose en complicidad", por lo que "estamos llevando a la audiencia, a la gente de diferentes países, un momento de respiro, de amor y de unión para poder obviar de momento". Mientras, Danna Paola ha subrayado que "el arte es algo que une a las personas, viene desde el amor y ahí está el mensaje más fuerte".

Por su parte, Paz Vega ha defendido que justo en estos momentos "estos premios más que nunca tienen sentido, ya que unen y tienen algo en común, el amor por la música, y están para contrarrestar y dar luz en estos momentos tan difíciles y tan oscuros que estamos pasando".

Por último, los cuatro han hablado sobre el auge mundial de la música en español. Así, mientras Paz Vega ha asegurado que "es un momento maravilloso", Danna Paola ha resaltado que "al final hoy en día la música en español también está llenando estadios" y "se abre un panorama en el que la música no tiene límites, no tiene idioma, no tiene género y no tiene fronteras". "Amo ver a nuestros latinos rompiéndola alrededor del mundo. Es muy loco saber que el español está muy presente y que estamos haciendo ruido en todo el mundo".