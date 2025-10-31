Los daños en Fibes por las lluvias obligan a aplazar Sevilla de Boda al mes de febrero

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este viernes que "debido a los daños ocasionados por el reciente temporal" se aplaza Sevilla de Boda, el próximo evento que se iba a celebrar en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) del 7 al 9 de noviembre. La decisión llega tras la suspensión del Salón del Motor que iba a tener lugar en el recinto del 29 de octubre al 2 de noviembre.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha confirmado que el evento se aplaza para los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026. En la muestra participan 70 empresas expositoras que ocuparán una superficie expositiva de casi 7.000 m2 con un impacto económico previsto de 500.000 euros.

El aplazamiento ha llegado mientras el Ayuntamiento continúa evaluando los daños provocados por el temporal en el edificio. Fuentes municipales a Europa Press, han confirmado este viernes las labores de inspección tras el cierre desde este lunes de Fibes 1.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, un informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, confirmaba la anegación de la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, afectando "especialmente" a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde se encuentran elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

En este sentido, el informe técnico recomendaba la "clausura temporal" de las instalaciones de Fibes 1 hasta que se "pueda garantizar plenamente la seguridad de las mismas". El Ayuntamiento ha indicado que la incidencia no afecta al resto de espacios del recinto.