Los decanos de Farmacia y Filología de la US inician su mandato con foco en el apoyo a estudiantes y esgresados

Javier Martos, decano de Filología, y Antonio Ramos, decano de Farmacia, ambos de la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla (US) Antonio Ramos ha tomado posesión como nuevo decano de la Facultad de Farmacia, mientras que el profesor del Departamento de Filología Alemana José Javier Martos ha revalidado su cargo como decano de la Facultad de Filología. Ambos llevarán a cabo su mandado "centrados en la mejora de infraestructuras, la actualización académica y el apoyo a sus estudiantes y egresados".

Así lo ha confirmado la Universidad de Sevilla en una nota, al tiempo que ha expresado que ambos presentan nuevos proyectos para sus respectivos centros. Ramos define su nueva etapa como "verdaderamente apasionante e ilusionante", con dos retos por delante: la gestión de los espacios y la implementación del nuevo plan de estudios del Grado en Farmacia. Considera "fundamental dar continuidad y fortalecer el proyecto del centro", una facultad "sólida y referente en docencia e investigación, tanto en Farmacia como en Óptica y Optometría".

Por su parte, entre las prioridades del nuevo mandato del profesor Martos como decano de la Facultad de Filología se encuentran la consolidación y actualización de las titulaciones de grado y máster, así como el desarrollo del primer grado transversal en Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas. También contempla avanzar en un marco ético y crítico para el uso de la inteligencia artificial en la docencia y la investigación, así como reforzar el acompañamiento al estudiantado mediante la creación de una red de egresados, programas de mentoría e iniciativas de emprendimiento.

En su nuevo programa, Javier Martos apuesta además por la internacionalización, con la ampliación de los acuerdos de movilidad, la mejora de las infraestructuras del edificio y la atención a fechas significativas para la vida cultural de la facultad, como la conmemoración del centenario de la Generación del 27 y el cincuenta aniversario del centro en 2028.