Declarado un incendio forestal en el zoológico Mundo Park de Guillena (Sevilla), que no permite la entrada al público

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado a las 11,30 horas de este sábado en el paraje Mundo Park de Guillena (Sevilla) que ha imposibilitado la apertura al público y en el que trabajan 32 profesionales.

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en la zona se encuentra trabajando un helicóptero pesado y dos anfibios ligeros, además de una autobomba por vía terrestre.

Por su parte, el parque zoológico ha precisado a Europa Press que se encuentra "cerrado al público" y que el incendio se encuentra frente al parque zoológico.

Asimismo, la envergadura del incendio no ha provocado que se corte ninguna carretera hasta el momento, mientras que los 32 efectivos de Plan Infoca trabajan para controlarlo.

En contexto, es el segundo incendio forestal declarado en el citado municipio hispalense durante este periodo estival, cuando el pasado 9 de junio