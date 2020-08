El delegado de la Junta en Sevilla se reúne el lunes con los alcaldes de municipios afectados por el virus del Nilo

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, acompañado de los viceconsejeros de Salud y Medio Ambiente, se reunirá el próximo lunes con los alcaldes de los municipios de la provincia que ya se han visto afectados o que son suceptibles de tener afectación por la enfermedad del virus del Nilo a fin de evaluar propuestas y colaborar.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este viernes, que Sánchez recibirá en la Delegación de la Junta en Sevilla a los primeros ediles de Coria del Río, la Puebla del Río, Bormujos, Almensilla, Camas, Mairena del Aljarafe, Gelves, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas, Lebrija, Isla Mayor y Sevilla capital.

Del mismo modo, durante su intervención, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha denunciado que la Junta ha recibido un informe del Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, sobre este caso, "que tenían desde el 10 junio pero que nos han remitido ahora, en agosto".

Tras explicar que en el mismo se analizan mosquitos de varias especies en Huelva y Sevilla, Bendodo se ha preguntado "por qué esa demora en informar a la Junta" pues, como ha recalcado, "hubiera sido útil haberlo tenido cuanto antes".

Entretanto, sobre la reunión, el consejero ha recalcado que el Gobierno andaluz "no es de mirar a otro lado, en algunos casos asumimos competencias incluso estatales que no nos son propias, y desde la Junta estamos dispuestos con los alcaldes, también sería interesante que con la Diputación, a luchar contra el virus del Nilo".

De hecho, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ya ha confirmado que asistirá a la reunión y que espera que la Junta "anuncie que por fin asume sus competencias en este asunto y que comenzará a actuar inmediatamente sobre todo el terreno, ya que por el momento todas las actuaciones han recaído sobre los ayuntamientos".

Ha apuntado en una nota de prensa que "se trata de una situación que afecta a poblaciones de varias provincias y que ha comenzado a extenderse por municipios de comarcas diferentes, por lo que la Junta debe tomar la iniciativa y no puede descargar su responsabilidad en la buena voluntad de los ayuntamientos, que no contamos ni con recursos económicos ni con personal especializado para unas tareas tan complejas y costosas".

RECURSO DE CORIA

Por su parte, el alcalde de Coria, Modesto González, ha informado del registro, este viernes, de un recurso de alzada por parte del Ayuntamiento contra la resolución de la Junta que insta a los municipios a que sean ellos quienes lleven a cabo las actuaciones para erradicar los mosquitos. Considera que la Ley de Salud del Gobierno andaluz establece "claramente" que las competencias en esta materia son de la Junta.

"No tiene sentido que cada municipio emprenda labores de forma independiente. Es más, la Junta debe abarcar mucho más allá, no solo el área de La Puebla y Coria sino donde haya humedales, como por ejemplo en Isla Mayor aunque no se hayan dado casos en esta localidad".