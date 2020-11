Los deportistas Blancha y Curro Manchón visitan el centro ISMEC de Sevilla en agradecimiento a la cura de sus lesiones

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El doctor Emilio López-Vidriero, fundador y director de la clínica International Sports Medicine Clinic (ISMEC), con sede en Sevilla, ha recibido recientemente a la célebre deportista de vela en las clases Mistral y RS:X Blanca Manchón, olímpica en 2004 y pentacampeona del mundo y que después de haber sido madre se ha vuelto a clasificar para los Juegos Olímpicos, en un campeonato al que acudió como entrenamiento para las olimpiadas.

El director de ISMEC explica que ha "operado a Blanca en dos ocasiones". La primera por "una lesión muy infrecuente del hombro" ante la cual fue sometida a una "intervención clave" que le permitió competir y "volver a ser campeona del mundo otra vez".

La deportista ha acudido a la consulta del doctor López-Vidriero en señal de agradecimiento porque según palabras que la entidad atribuye a la misma, debe "prácticamente" al citado profesional su "carrera deportiva desde los 22 años", cuando la trató pro primera vez. "Estaba desesperada porque tenia muchos dolores y había acudido a varios especialistas, pero ninguno me había dado una solución eficaz", indica la clínica con respecto a las declaraciones de Blanca Manchón.

La deportista olímpica visitó ISMEC junto a su hermano, Curro Manchón, quien también quería agradecer al doctor López-Vidriero sus tratamientos, y en especial el último. "Hace un mes llegó a la consulta con una fuerte lesión de hombro, en concreto en la articulación acromioclavicular, que le impedía entrenar y competir. Tras la intervención no sólo mejoró, sino que quedó campeón de España de Windsurf tras clasificarse líder del Campeonato de España Raceboard y Open Foil2020 en el Club Náutico Puerto Sherry en la Categoría Máster M en septiembre".

Curro Manchón ha agradecido al director de ISMEC el tratamiento que hizo posible que volviera a entrenar y pudiera competir. "Sin Emilio no me habría presentado siquiera. Estaba que casi no me podía mover. No podía ni levantar el brazo", señala la clínica respecto a las declaraciones del deportista, según el cual tras serle diagnosticada "una lesión en el hombro, en la articulación acromioclavicular", fue objeto de una "infiltración ecoguiada".

"Fui notando mejoría con rapidez y, con la ayuda del centro de readaptación y rehabilitación de lesiones Training For Gold, llegué in extremis al campeonato de España en unas condiciones óptimas para competir y que me permitieron ganar".

A la visita a las instalaciones de ISMEC acudió también Manuel Halcón, en representación de Training For Gold, centro en el que ayudan a los deportistas a recuperar la forma física tras las intervenciones o tratamientos que se les aplican en ISMEC.

"Nos encargamos de la readaptación de los deportistas siguiendo las indicaciones que nos da el doctor López-Vidriero -comentó Halcón-, en un trabajo en equipo que agiliza la recuperación de la forma física y del nivel que los pacientes tenían, algo que es, al fin y al cabo, el objetivo que todos perseguimos".