Derby Motoreta’s Burrito Kachimba protagoniza la cita del sábado del festival 'Patio+Metrópolis' de Sevilla

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Derby Motoreta's Burrito Kachimba tocará este sábado, 20 de septiembre, en el festival 'Patio+Metrópolis' de Sevilla. En el espectáculo celebrado en el Patio de la Diputación de Sevilla, el "combo que ha revolucionado el rock nacional" llegará con una propuesta "incendiaria de psicodelia, flamenco y actitud quinqui".

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, el grupo cuenta con colaboraciones con Rocío Márquez y Kiko Veneno, menciones "en cabeceras internacionales" como Billboard y el Premio Ruido al Mejor Álbum Nacional heredado de Rosalía.

Además, han destacado que los sevillanos han protagonizado la banda sonora de 'Las leyes de la frontera', el "exitoso filme de Daniel Monzón sobre la novela de Javier Cercas galardonada con cinco premios Goya".

Su tercer trabajo, 'Bolsa Amarilla y Piedra Potente', logró ser número uno en ventas de vinilos en España durante sus dos primeras semanas, "consolidando su estatus como una de las formaciones más relevantes y originales del panorama musical actual".

El Festival del Patio+Metrópolis proseguirá este domingo con Coque Malla en Dos Hermanas y el próximo 10 de octubre con Camela en Mairena del Aljarafe.